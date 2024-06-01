17-летняя восходящая звезда тенниса из России разгромила американку на "Ролан Гаррос"

Российская теннисистка Мирра Андреева (38-я ракетка мира) вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции ("Ролан Гаррос"), обыграв 22-летнюю американку Пейтон Стернс (62-я) со счётом 6:2, 6:1. Матч продолжался 1 час 7 минут.

В четвёртом круге 17-летняя Андреева сыграет против 23-летней Варвары Грачёвой (88-й номер), которая в прошлом году сменила российское спортивное гражданство на французское.

В следующий круг сегодня пробилась ещё одна россиянка — Элина Аванесян. 21-летняя спортсменка, занимающая 71-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обыграла лучшую китайскую теннисистку 21-летнюю Чжэн Циньвэнь, которая была посеяна на турнире под седьмым номером. Матч завершился со счётом 3:6, 6:3, 7:6 (10:6 на тай-брейке). Теперь Аванесян сыграет с 28-летней итальянкой Жасмин Паолини (12-й посев).