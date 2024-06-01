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1 июня, 18:24

17-летняя восходящая звезда тенниса из России разгромила американку на "Ролан Гаррос"

Россиянка Андреева вышла в 1/8 финала "Ролан Гаррос", обыграв американку Стернс

Мирра Андреева. Обложка © TACC / EPA / SERGIO PEREZ

Мирра Андреева. Обложка © TACC / EPA / SERGIO PEREZ

Российская теннисистка Мирра Андреева (38-я ракетка мира) вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции ("Ролан Гаррос"), обыграв 22-летнюю американку Пейтон Стернс (62-я) со счётом 6:2, 6:1. Матч продолжался 1 час 7 минут.

В четвёртом круге 17-летняя Андреева сыграет против 23-летней Варвары Грачёвой (88-й номер), которая в прошлом году сменила российское спортивное гражданство на французское.

17-летняя восходящая звезда тенниса из России разгромила американку на "Ролан Гаррос"
17-летняя восходящая звезда тенниса из России разгромила американку на "Ролан Гаррос"

В следующий круг сегодня пробилась ещё одна россиянка — Элина Аванесян. 21-летняя спортсменка, занимающая 71-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обыграла лучшую китайскую теннисистку 21-летнюю Чжэн Циньвэнь, которая была посеяна на турнире под седьмым номером. Матч завершился со счётом 3:6, 6:3, 7:6 (10:6 на тай-брейке). Теперь Аванесян сыграет с 28-летней итальянкой Жасмин Паолини (12-й посев).

Ранее сообщалось, что Даниил Медведев вышел в 1/8 финала "Ролан Гаррос", обыграв в четырёх сетах чеха Томаша Махача. Далее российскому теннисисту предстоит играть с австралийским спортсменом Алексом де Минором.

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Наталья Исакова
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