Россиянка Юлия Ефимова не прошла отбор на Олимпиаду в Париже

Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова не смогла продемонстрировать нужный результат для отбора на Олимпийские игры в Париже.

Так, россиянка выиграла финальный заплыв на чемпионате Багамских островов с результатом 1 минута 07,98 секунды, но для отбора на ОИ она должна была показать результат 1 минута 06,79 секунды.

До этого чемпионка также не показала нужный результат для квалификации на Олимпиаду на дистанции 200 метров брассом: Ефимова проплыла за 2 минуты 29,09 секунды, а для отбора нужный результат составлял 2 минуты 23,91 секунды.