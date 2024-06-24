Россиянка Юлия Ефимова не прошла отбор на Олимпиаду в Париже
Юлия Ефимова. Обложка © ТАСС / Сергей Елагин
Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова не смогла продемонстрировать нужный результат для отбора на Олимпийские игры в Париже.
Так, россиянка выиграла финальный заплыв на чемпионате Багамских островов с результатом 1 минута 07,98 секунды, но для отбора на ОИ она должна была показать результат 1 минута 06,79 секунды.
До этого чемпионка также не показала нужный результат для квалификации на Олимпиаду на дистанции 200 метров брассом: Ефимова проплыла за 2 минуты 29,09 секунды, а для отбора нужный результат составлял 2 минуты 23,91 секунды.
Напомним, что Юлия была единственной из российских пловцов, кто смог получить нейтральный статус. Именно он даёт право на участие в международных соревнованиях.
Как сообщал Life.ru, Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил россиянам и белорусам участвовать в Олимпийских играх в Париже, но только в нейтральном статусе. До соревнований не допустят спортсменов, поддерживающих специальную военную операцию (СВО) на Украине. Кроме того, атлетам будет запрещено демонстрировать символику России. Ранее Life.ru рассказал, что Федерация дзюдо России обнародовала состав на летние Олимпийские игры. Она поделилась списком тех спортсменов, которые смогут представить страну в Париже.