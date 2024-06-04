Федерация дзюдо России обнародовала состав на летние Олимпийские игры
Федерация дзюдо России отправит на Олимпиаду в Париж 12 спортсменов
Федерация дзюдо России опубликовала список спортсменов, которые отправятся представлять страну на Олимпийские игры в Париже. Об этом сообщила пресс-служба организации в телеграм-канале.
Состав на летние Олимпийские игры. Фото © Telegram / Федерация дзюдо России
В состав попали чемпион мира прошлого года Инал Тасоев (категория свыше 100 килограммов) и завоевавшая бронзовую медаль на токийской Олимпиаде Мадина Таймазова (весовая категория до 70 килограммов). В общей сложности в Париж отправятся 12 спортсменов, из них семеро мужчин и пять женщин. Все будут выступать в нейтральном статусе.
Напомним, что парижские Олимпийские игры будут проходить с 26 июля по 11 августа. Однако атлетам из России и Белоруссии придётся выступать по особым правилам: все они обязаны состязаться в нейтральном статусе, у них нет права принимать участие в командных дисциплинах и использовать национальную символику в любом виде. Для этой категории спортсменов организаторы даже создали специальные флаг и гимн. Также россиянам и белорусам запрещено присутствовать на церемонии открытия Олимпийский игр. Узнав о таких правилах, многие спортсмены из России отказались от поездки в Париж. МОК ожидает, что выступать на Олимпиаду приедут около 40 атлетов из РФ.
Telegram / Федерация дзюдо России