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4 июня, 15:18

Федерация дзюдо России обнародовала состав на летние Олимпийские игры

Федерация дзюдо России отправит на Олимпиаду в Париж 12 спортсменов

Федерация дзюдо России опубликовала список спортсменов, которые отправятся представлять страну на Олимпийские игры в Париже. Об этом сообщила пресс-служба организации в телеграм-канале.

Состав на летние Олимпийские игры. Фото © Telegram / Федерация дзюдо России

Состав на летние Олимпийские игры. Фото © Telegram / Федерация дзюдо России

В состав попали чемпион мира прошлого года Инал Тасоев (категория свыше 100 килограммов) и завоевавшая бронзовую медаль на токийской Олимпиаде Мадина Таймазова (весовая категория до 70 килограммов). В общей сложности в Париж отправятся 12 спортсменов, из них семеро мужчин и пять женщин. Все будут выступать в нейтральном статусе.

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Напомним, что парижские Олимпийские игры будут проходить с 26 июля по 11 августа. Однако атлетам из России и Белоруссии придётся выступать по особым правилам: все они обязаны состязаться в нейтральном статусе, у них нет права принимать участие в командных дисциплинах и использовать национальную символику в любом виде. Для этой категории спортсменов организаторы даже создали специальные флаг и гимн. Также россиянам и белорусам запрещено присутствовать на церемонии открытия Олимпийский игр. Узнав о таких правилах, многие спортсмены из России отказались от поездки в Париж. МОК ожидает, что выступать на Олимпиаду приедут около 40 атлетов из РФ.

Обложка ©

Telegram / Федерация дзюдо России

Юрий Лысенко
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