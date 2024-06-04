Федерация дзюдо России обнародовала состав на летние Олимпийские игры

Федерация дзюдо России опубликовала список спортсменов, которые отправятся представлять страну на Олимпийские игры в Париже. Об этом сообщила пресс-служба организации в телеграм-канале.

В состав попали чемпион мира прошлого года Инал Тасоев (категория свыше 100 килограммов) и завоевавшая бронзовую медаль на токийской Олимпиаде Мадина Таймазова (весовая категория до 70 килограммов). В общей сложности в Париж отправятся 12 спортсменов, из них семеро мужчин и пять женщин. Все будут выступать в нейтральном статусе.