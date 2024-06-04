Кремль опроверг вбросы о планах России помешать проведению Олимпиады в Париже

Заявления о том, что Россия якобы пытается воспрепятствовать проведению летней Олимпиады в Париже, беспочвенны и являются огульной клеветой. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, комментируя сообщение американской компании Microsoft, обвинившей Москву в усилиях по дискредитации парижских Олимпийских игр.

"К сожалению, мы всё чаще с такой [критикой] сталкиваемся, но она не имеет никакого отношения к реальности, это является абсолютной клеветой и ничем более", — озвучил позицию Кремля Песков.

Ранее правоохранители Франции сообщили о том, что в Сент-Этьене по подозрению в подготовке террористического акта во время футбольных соревнований в рамках ОИ был задержан молодой человек. Как утверждают местные силовики, это "18-летний выходец из Чечни". Следствие считает, что он планировал атаку на стадион "Жоффруа Гишар". Другие подробности не сообщались. Непонятно, увидели ли аналитики Microsoft "руку Кремля" в этой ситуации или же речь идёт о чём-то другом.