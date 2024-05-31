Во Франции задержали иностранца, готовившего теракт во время Олимпиады
BFMTV: Во Франции предотвратили подготовку теракта, планировавшегося во время ОИ
Французские правоохранительные органы задержали подозреваемого в подготовке теракта во время состязаний по футболу, которые должны были пройти в рамках Олимпийских игр в Сент-Этьене. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на МВД республики.
Как рассказали в полиции, в ходе проведённой 22 мая операции был задержан "18-летний выходец из Чечни". Известно, что молодой человек якобы готовил нападение на стадион "Жоффруа-Гишар" в Сент-Этьене. Другие подробности пока не разглашаются.
Олимпийские игры в Париже, напомним, пройдут с 26 июля по 11 августа.
Напомним, что из-за трагедии в подмосковном "Крокусе" власти Франции ввели наивысший уровень террористической опасности. Страна – хозяйка Олимпиады принимает различные меры для того, чтобы обеспечить безопасность во время соревнований. В связи с этим французские спецслужбы порекомендовали отменить церемонию открытия Игр, поскольку на ней будет высока вероятность появления террориста-одиночки. Так, например, ранее был задержан 16-летний подросток, который собирался устроить массовую бойню на грядущих Играх. Молодой человек, в частности, утверждал, что будет рад отдать жизнь во имя террористической группировки "Исламское государство"*.
* Деятельность террористической организации запрещена в России.
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