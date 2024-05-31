Во Франции задержали иностранца, готовившего теракт во время Олимпиады

Французские правоохранительные органы задержали подозреваемого в подготовке теракта во время состязаний по футболу, которые должны были пройти в рамках Олимпийских игр в Сент-Этьене. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на МВД республики.

Как рассказали в полиции, в ходе проведённой 22 мая операции был задержан "18-летний выходец из Чечни". Известно, что молодой человек якобы готовил нападение на стадион "Жоффруа-Гишар" в Сент-Этьене. Другие подробности пока не разглашаются.

Олимпийские игры в Париже, напомним, пройдут с 26 июля по 11 августа.