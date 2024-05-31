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Регион
31 мая, 14:35

Во Франции задержали иностранца, готовившего теракт во время Олимпиады

BFMTV: Во Франции предотвратили подготовку теракта, планировавшегося во время ОИ

Французские правоохранительные органы задержали подозреваемого в подготовке теракта во время состязаний по футболу, которые должны были пройти в рамках Олимпийских игр в Сент-Этьене. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на МВД республики.

Как рассказали в полиции, в ходе проведённой 22 мая операции был задержан "18-летний выходец из Чечни". Известно, что молодой человек якобы готовил нападение на стадион "Жоффруа-Гишар" в Сент-Этьене. Другие подробности пока не разглашаются.

Олимпийские игры в Париже, напомним, пройдут с 26 июля по 11 августа.

Напомним, что из-за трагедии в подмосковном "Крокусе" власти Франции ввели наивысший уровень террористической опасности. Страна – хозяйка Олимпиады принимает различные меры для того, чтобы обеспечить безопасность во время соревнований. В связи с этим французские спецслужбы порекомендовали отменить церемонию открытия Игр, поскольку на ней будет высока вероятность появления террориста-одиночки. Так, например, ранее был задержан 16-летний подросток, который собирался устроить массовую бойню на грядущих Играх. Молодой человек, в частности, утверждал, что будет рад отдать жизнь во имя террористической группировки "Исламское государство"*.

Во Франции 23 раза пытались сорвать эстафету олимпийского огня
Во Франции 23 раза пытались сорвать эстафету олимпийского огня

* Деятельность террористической организации запрещена в России.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / mikeforemniakowski

Наталья Исакова
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