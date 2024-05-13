Во Франции 23 раза пытались сорвать эстафету олимпийского огня

Сотрудники Министерства внутренних дел Франции (МВД) предотвратили 23 попытки сорвать эстафету олимпийского огня за неделю. Об этом заявил глава ведомства Жеральд Дарманен.

"Благодаря тщательной подготовке и бдительности сотрудников МВД за эту неделю удалось предотвратить 23 попытки создать помехи для эстафеты олимпийского огня", — написал министр в соцсети X.

По сведениям телеканала Cnews, эстафете олимпийского огня пытались помешать четверо граждан, которые выступали против проведения Олимпиады, а также семь пропалестинских активистов, климатические активисты и защитники прав мигрантов.