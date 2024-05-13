Новый кабмин
Удар по Белгороду 12 мая
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 мая, 11:32

Во Франции 23 раза пытались сорвать эстафету олимпийского огня

Дарманен: МВД Франции пресекло 23 попытки помешать эстафете олимпийского огня

Олимпийский огонь, который привезли во Францию. Обложка © ТАСС / AFP POOL / LUDOVIC MARIN

Олимпийский огонь, который привезли во Францию. Обложка © ТАСС / AFP POOL / LUDOVIC MARIN

Сотрудники Министерства внутренних дел Франции (МВД) предотвратили 23 попытки сорвать эстафету олимпийского огня за неделю. Об этом заявил глава ведомства Жеральд Дарманен.

"Благодаря тщательной подготовке и бдительности сотрудников МВД за эту неделю удалось предотвратить 23 попытки создать помехи для эстафеты олимпийского огня", — написал министр в соцсети X.

По сведениям телеканала Cnews, эстафете олимпийского огня пытались помешать четверо граждан, которые выступали против проведения Олимпиады, а также семь пропалестинских активистов, климатические активисты и защитники прав мигрантов.

Эстафета олимпийского огня во Франции стартовала 8 мая. Символ ОИ привезли в Марсель на борту старинного трёхмачтового парусника. В понедельник, 13 мая, огонь должен добраться до Монпелье. Всего эстафета должна пройти через 400 городов и прибыть в Париж 26 июля — в этот день стартует сама Олимпиада. Спортивные состязания пройдут до 11 августа.

Редкий вирус с высокой летальностью выявили в Париже в преддверии Олимпиады
Редкий вирус с высокой летальностью выявили в Париже в преддверии Олимпиады

А ранее Life.ru рассказывал, что трансвестит под псевдонимом Minima Geste примет участие в эстафете олимпийского огня в Париже 14 и 15 июля. Французы оказались в шоке и не разделили такую "радость" с властями. В Госдуме отметили, что Париж таким образом проверяет границы дозволенного.

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Франция
  • Олимпиада
  • Происшествия
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров