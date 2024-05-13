Во Франции 23 раза пытались сорвать эстафету олимпийского огня
Дарманен: МВД Франции пресекло 23 попытки помешать эстафете олимпийского огня
Олимпийский огонь, который привезли во Францию. Обложка © ТАСС / AFP POOL / LUDOVIC MARIN
Сотрудники Министерства внутренних дел Франции (МВД) предотвратили 23 попытки сорвать эстафету олимпийского огня за неделю. Об этом заявил глава ведомства Жеральд Дарманен.
"Благодаря тщательной подготовке и бдительности сотрудников МВД за эту неделю удалось предотвратить 23 попытки создать помехи для эстафеты олимпийского огня", — написал министр в соцсети X.
По сведениям телеканала Cnews, эстафете олимпийского огня пытались помешать четверо граждан, которые выступали против проведения Олимпиады, а также семь пропалестинских активистов, климатические активисты и защитники прав мигрантов.
Эстафета олимпийского огня во Франции стартовала 8 мая. Символ ОИ привезли в Марсель на борту старинного трёхмачтового парусника. В понедельник, 13 мая, огонь должен добраться до Монпелье. Всего эстафета должна пройти через 400 городов и прибыть в Париж 26 июля — в этот день стартует сама Олимпиада. Спортивные состязания пройдут до 11 августа.
А ранее Life.ru рассказывал, что трансвестит под псевдонимом Minima Geste примет участие в эстафете олимпийского огня в Париже 14 и 15 июля. Французы оказались в шоке и не разделили такую "радость" с властями. В Госдуме отметили, что Париж таким образом проверяет границы дозволенного.