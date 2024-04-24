Во Франции задержали подростка, готовящего теракт на Олимпиаде в Париже

Сотрудниками Главного управления внутренней безопасности (внутренней разведки) Франции задержан 16-летний подросток, который собирался устроить теракт на грядущих летних Олимпийских играх в Париже. Об этом пишет газета Le Parisien.

В материале сказано, что за подростком наблюдали спецслужбы, заподозрившие его в приверженности радикальному исламизму. Следователи нашли в одной из групп в мессенджере Telegram сообщения того самого юноши. В них он интересовался, где можно раздобыть компоненты, чтобы смастерить пояс со взрывчаткой. Также он заявлял, что будет рад отдать жизнь во имя террористической группировки "Исламское государство"*.

Обыскав дом его родителей, полицейские нашли там рукописные заметки, которые содержали "клятву верности" организации. Мобильный телефон подростка сотрудники конфисковали. Во время допроса он признался, что хотел устроить теракт во время Олимпийских игр в деловом квартале Дефанс к западу от Парижа, где планируется провести соревнования по плаванию, применив огнестрельное оружие и взрывчатку.

Материалы дела переданы в Национальную антитеррористическую прокуратуру Франции. Подростку предъявлены обвинения в "участии в деятельности террористического преступного сообщества".

Из-за трагедии, произошедшей в подмосковном "Крокусе" власти Франции ввели наивысший уровень террористической опасности. Страна-хозяйка Олимпиады принимает различные меры, чтобы обеспечить безопасность во время соревнований. В связи с этим французские спецслужбы порекомендовали отменить церемонию открытия Игр, поскольку на ней будет высока вероятность появления террориста-одиночки. Но это не значит, что преступники будут дожидаться начала Олимпийских игр, чтобы осуществить свои планы. Так, например, ранее был задержан египтянин, который собирался устроить теракт во французском Нотр-Даме. По данным следствия, он ещё с начала марта поддерживал связь с представителями "Исламского государства"*.