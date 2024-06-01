В Сену попало 50 миллионов литров сточных вод в преддверии Олимпиады

В реку Сена, на берегу которой находится Париж, попало 50 миллионов литров сточных вод из-за неисправности насосов. Это произошло за два месяца до Олимпийских игр – 2024, сообщает местный телеканал BFMTV.

Уточняется, что инцидент произошёл в департаменте Ивелин к западу от Парижа. Кроме того, в реке превышена концентрация болезнетворных фекальных бактерий. По данным телеканала, до инцидента показатель в два раза превышал норму.

О плохом экологическом состоянии реки Сена известно давно. Так, в прошлом году пришлось перенести соревнования по плаванию из-за загрязнения водной артерии.

Напомним, летние Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.