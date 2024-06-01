Умерла Анастасия Заворотнюк
Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 июня, 17:47

В Сену попало 50 миллионов литров сточных вод в преддверии Олимпиады

BFMTV: В Сену за два месяца до Олимпиады попало 50 миллионов литров сточных вод

В реку Сена, на берегу которой находится Париж, попало 50 миллионов литров сточных вод из-за неисправности насосов. Это произошло за два месяца до Олимпийских игр – 2024, сообщает местный телеканал BFMTV.

Уточняется, что инцидент произошёл в департаменте Ивелин к западу от Парижа. Кроме того, в реке превышена концентрация болезнетворных фекальных бактерий. По данным телеканала, до инцидента показатель в два раза превышал норму.

О плохом экологическом состоянии реки Сена известно давно. Так, в прошлом году пришлось перенести соревнования по плаванию из-за загрязнения водной артерии.

Напомним, летние Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

Во Франции задержали иностранца, готовившего теракт во время Олимпиады
Во Франции задержали иностранца, готовившего теракт во время Олимпиады

А ранее Life.ru рассказывал, что в преддверии Олимпиады во Франции выявили случай заражения редким вирусом с высокой летальностью. Заболевшего поместили в госпиталь. Власти проводят эпидемиологическое расследование, чтобы понять причину заражения.

Обложка ©

Unsplash / mustangjoe

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Олимпиада
  • Франция
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров