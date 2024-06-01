В Сену попало 50 миллионов литров сточных вод в преддверии Олимпиады
BFMTV: В Сену за два месяца до Олимпиады попало 50 миллионов литров сточных вод
В реку Сена, на берегу которой находится Париж, попало 50 миллионов литров сточных вод из-за неисправности насосов. Это произошло за два месяца до Олимпийских игр – 2024, сообщает местный телеканал BFMTV.
Уточняется, что инцидент произошёл в департаменте Ивелин к западу от Парижа. Кроме того, в реке превышена концентрация болезнетворных фекальных бактерий. По данным телеканала, до инцидента показатель в два раза превышал норму.
О плохом экологическом состоянии реки Сена известно давно. Так, в прошлом году пришлось перенести соревнования по плаванию из-за загрязнения водной артерии.
Напомним, летние Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.
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