В Париже за год до Олимпиады отменили соревнования пловцов из-за слишком грязной реки

Там указали, что тренировки отменены, а соревнования перенесли. В организации выразили обеспокоенность перспективой проведения олимпийских стартов в центре Парижа следующим летом. В World Aquatics считают нужным проработать надёжный план на случай возникновения похожей ситуации.

Ранее Лайф писал о том, что октябрьская сессия Международного олимпийского комитета не будет принимать решения об участии российских и белорусских спортсменов в Олимпиаде 2024 года в Париже. По словам главы МОК Томаса Баха, комитет внимательно наблюдает за тем, как национальные федерации выполняют выдвинутые условия для обеспечения участия нейтральных и индивидуальных спортсменов. Дальнейшее решение вопроса зависит "от развития ситуации", уточнил Бах. Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа.