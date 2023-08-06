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6 августа, 08:04

В Париже за год до Олимпиады отменили соревнования пловцов из-за слишком грязной реки

В Париже перенесли этап КМ по плаванию на открытой воде из-за загрязнения Сены

Из-за сильного загрязнения реки Сены отменён этап Кубка мира по плаванию на открытой воде в Париже. Такое решение приняла Международная федерация плавания (World Aquatics).

"После выпадения осадков в Париже качество воды в Сене остаётся ниже допустимых стандартов", — заявила пресс-служба организации.

Там указали, что тренировки отменены, а соревнования перенесли. В организации выразили обеспокоенность перспективой проведения олимпийских стартов в центре Парижа следующим летом. В World Aquatics считают нужным проработать надёжный план на случай возникновения похожей ситуации.

Участие в парижской Олимпиаде предрекли лишь единицам россиян, но какой ценой

Участие в парижской Олимпиаде предрекли лишь единицам россиян, но какой ценой

Ранее Лайф писал о том, что октябрьская сессия Международного олимпийского комитета не будет принимать решения об участии российских и белорусских спортсменов в Олимпиаде 2024 года в Париже. По словам главы МОК Томаса Баха, комитет внимательно наблюдает за тем, как национальные федерации выполняют выдвинутые условия для обеспечения участия нейтральных и индивидуальных спортсменов. Дальнейшее решение вопроса зависит "от развития ситуации", уточнил Бах. Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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