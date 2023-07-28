Участие в парижской Олимпиаде предрекли лишь единицам россиян, но какой ценой
Глава ОКР Поздняков: На Игры в Париже смогут отобраться считаные единицы россиян
Рекомендации и критерии МОК с самого начала практически полностью исключили возможность для российских спортсменов даже принять участие в отборе на Олимпийские игры в Париже. Таким мнением поделился в своём телеграм-канале в пятницу глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. По его словам, выступить на соревнованиях смогут лишь "считаные единицы" российских спортсменов, но на каких условиях и какой ценой — тут пока понимания нет.
Поздняков напомнил, что весь прошлый год украинская сторона засыпала президента МОК и руководителей МСФ гневными письмами с неприкрытыми угрозами в адрес российских спортсменов, причём речь порой идёт даже о расправах.
"В ответ на эти послания внятной реакции из Лозанны не последовало. Зато все русофобские требования были в итоге последовательно исполнены. Невзирая на законы, мнение ООН, Хартию, здравый смысл, в конце концов", — отметил глава Олимпийского комитета России.
Напомним, что 26 июля МОК должен разослать приглашения на Олимпийские игры 2024 года в Париже 203 национальным олимпийским комитетам, но уже известно, что Россия и Белоруссия их не получат. Об этом в пресс-службе МОК уже предупредили. Министр спорта России Олег Матыцин назвал такое решение дискриминацией и нарушением принципов олимпизма. Он же предупредил, что российские спортсмены не будут подписывать декларации об осуждении СВО на Украине, чтобы участвовать в международных соревнованиях.
ТАСС / Сергей Бобылев