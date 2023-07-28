Участие в парижской Олимпиаде предрекли лишь единицам россиян, но какой ценой

Рекомендации и критерии МОК с самого начала практически полностью исключили возможность для российских спортсменов даже принять участие в отборе на Олимпийские игры в Париже. Таким мнением поделился в своём телеграм-канале в пятницу глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. По его словам, выступить на соревнованиях смогут лишь "считаные единицы" российских спортсменов, но на каких условиях и какой ценой — тут пока понимания нет.