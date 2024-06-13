Всех российских теннисистов допустили к Олимпиаде
Тарпищев: К ОИ допустили всех российских теннисистов, кто отобрался по рейтингу
Всех российских теннисистов, кто отобрался на Олимпийские игры в Париже, допустили к соревнованиям. Об этом сообщил президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.
"Мы получили ответ от ITF. Все, кто после Открытого чемпионата Франции отобрался по рейтингу на Олимпиаду, всех допустили. Никаких вопросов не возникло", — приводит слова главы ФТР ТАСС.
Ранее Тарпищев сообщал, что на Олимпиаде должны выступить восемь россиян: Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов, Роман Сафиуллин, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова и Мирра Андреева.
Напомним, в начале марта российских теннисистов допустили до ОИ-2024 в нейтральном статусе. Отмечалось, что они должны соответствовать всем принципам нейтральных атлетов, а также критериям отбора и допуска, сформулированным Международным олимпийским комитетом. Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа.
ТАСС / EPA