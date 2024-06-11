МОК нашёл объяснение плакатам с Исинбаевой, замеченным в Париже в преддверии Олимпиады
МОК заявил, что не использует плакаты с Исинбаевой для продвижения Игр в Париже
Рекламный постер с Исинбаевой, который наделал много шума. Обложка © X / Pascal_Laurent_
Международный олимпийский комитет (МОК) опроверг использование плакатов с российской прыгуньей с шестом Еленой Исинбаевой для продвижения Олимпийских игр в Париже. Там заявили, что резонансные фото, которые появились в соцсетях, — дела давно минувших дней и сейчас такая наружная реклама не используется.
"Плакат относится к рекламной кампании, которая была запущена в 2020 году, задолго до того, как сложилась нынешняя ситуация", — заявили РИА "Новости" в пресс-службе МОК.
Ранее в СМИ прошла информация, что в столице Франции якобы заметили рекламу Олимпийских игр с изображением Исинбаевой и российским флагом. Для баннера использовалась фотография, сделанная после победы спортсменки на Играх 2008 года в Пекине.
Напомним, что на саму Исинбаеву в прошлом году обрушился шквал критики после того, как она назвала номинальным своё звание майора Российской армии. Министр спорта Олег Матыцин назвал недопустимыми такие заявления, а Общероссийский народный фронт (ОНФ) исключил её из состава центрального штаба.