МОК нашёл объяснение плакатам с Исинбаевой, замеченным в Париже в преддверии Олимпиады

Международный олимпийский комитет (МОК) опроверг использование плакатов с российской прыгуньей с шестом Еленой Исинбаевой для продвижения Олимпийских игр в Париже. Там заявили, что резонансные фото, которые появились в соцсетях, — дела давно минувших дней и сейчас такая наружная реклама не используется.

"Плакат относится к рекламной кампании, которая была запущена в 2020 году, задолго до того, как сложилась нынешняя ситуация", — заявили РИА "Новости" в пресс-службе МОК.