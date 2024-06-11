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11 июня, 15:39

МОК нашёл объяснение плакатам с Исинбаевой, замеченным в Париже в преддверии Олимпиады

МОК заявил, что не использует плакаты с Исинбаевой для продвижения Игр в Париже

Рекламный постер с Исинбаевой, который наделал много шума. Обложка © X / Pascal_Laurent_

Рекламный постер с Исинбаевой, который наделал много шума. Обложка © X / Pascal_Laurent_

Международный олимпийский комитет (МОК) опроверг использование плакатов с российской прыгуньей с шестом Еленой Исинбаевой для продвижения Олимпийских игр в Париже. Там заявили, что резонансные фото, которые появились в соцсетях, — дела давно минувших дней и сейчас такая наружная реклама не используется.

"Плакат относится к рекламной кампании, которая была запущена в 2020 году, задолго до того, как сложилась нынешняя ситуация", — заявили РИА "Новости" в пресс-службе МОК.

Перепутали флаги: Обозреватель предположил, как Исинбаева оказалась на баннере ОИ в Париже
Перепутали флаги: Обозреватель предположил, как Исинбаева оказалась на баннере ОИ в Париже

Ранее в СМИ прошла информация, что в столице Франции якобы заметили рекламу Олимпийских игр с изображением Исинбаевой и российским флагом. Для баннера использовалась фотография, сделанная после победы спортсменки на Играх 2008 года в Пекине.

Напомним, что на саму Исинбаеву в прошлом году обрушился шквал критики после того, как она назвала номинальным своё звание майора Российской армии. Министр спорта Олег Матыцин назвал недопустимыми такие заявления, а Общероссийский народный фронт (ОНФ) исключил её из состава центрального штаба.

Марина Калегина
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