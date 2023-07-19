Матыцин назвал недопустимым отношение Исинбаевой к воинскому званию

"Здесь абсолютно однозначная оценка — недопустимо так относиться к воинскому званию, к гражданской позиции и событиям, которые происходят в твоей родной стране", — сказал министр журналистам.

Ранее Елена Исинбаева заявила о том, что сейчас она живёт в Испании. Она рассказала, что возобновит работу в МОК. Кроме того, спортсменка указала, что никогда якобы не состояла в ВС РФ, не работала в Госдуме и назвала "номинальным" своё звание майора. В ответ на это глава Дагестана Сергей Меликов поручил переименовать стадион, названный в её честь.