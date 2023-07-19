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19 июля, 12:08
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Матыцин назвал недопустимым отношение Исинбаевой к воинскому званию

Министр спорта РФ Олег Матыцин назвал недопустимым отношение двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой к воинскому званию.

Олег Матыцин назвал недопустимым отношение Елены Исинбаевой к воинскому званию. Видео © LIFE

"Здесь абсолютно однозначная оценка — недопустимо так относиться к воинскому званию, к гражданской позиции и событиям, которые происходят в твоей родной стране", — сказал министр журналистам.

По его мнению, у каждого любящего свою страну человека однозначно отрицательное отношение к подобным заявлениям.

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Ранее Елена Исинбаева заявила о том, что сейчас она живёт в Испании. Она рассказала, что возобновит работу в МОК. Кроме того, спортсменка указала, что никогда якобы не состояла в ВС РФ, не работала в Госдуме и назвала "номинальным" своё звание майора. В ответ на это глава Дагестана Сергей Меликов поручил переименовать стадион, названный в её честь.

Обложка ©

ТАСС / Станислав Красильников

Илья Суриков
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