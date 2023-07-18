Глава Дагестана предложил переименовать названный в честь Исинбаевой стадион

Глава Дагестана Сергей Меликов поручил переименовать стадион, названный в честь российской спортсменки Елены Исинбаевой. Он считает, что для этих целей имя чемпионки лучше использовать в Испании, где она сейчас проживает.

"Допускаю, что люди и вовсе захотят вернуть прежнее название — "Труд". А в честь Елены Исинбаевой пусть называют какой-нибудь спортзал в Испании, которую она предпочла России", — написал Меликов в телеграм-канале.

Соответствующие поручения глава республики дал Министерству по физической культуре и спорту Дагестана и мэру Махачкалы. Меликов считает, что название для стадиона выбрали без учёта мнения граждан.

Глава региона считает, что Елена Исинбаева является талантливой спортсменкой, но при этом она никогда не связывала свою жизнь с Дагестаном.

Недавно Елена Исинбаева заявила о том, что она переехала в Испанию. Она также указала, что никогда не состояла в ВС РФ, не работала в Госдуме и назвала "номинальным" своё звание майора.