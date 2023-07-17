Исинбаева возобновит работу в МОК

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева сообщила, что с сентября возобновляет работу в Международном олимпийском комитете. По её словам, была временная пауза, связанная с тем, что МОК нужно было во всём разобраться.

"Сегодня я с радостью могу сообщить, что уже в сентябре 2023 года возобновляю свою международную деятельность в МОК, так как в отношении меня у МОК нет никаких сомнений — и ни под какие статьи и санкции я не попадаю", — написала Исинбаева на своей странице во "ВКонтакте".

Также олимпийская чемпионка назвала фейком публикацию испанского портала El Digital Sur о том, что она якобы проживает на острове Тенерифе.

"Друзья, обращаюсь ко всем, кто распространяет фейковые статьи и информацию: я человек мира, всегда ею была и ею останусь. Живу там, где работаю, ем то, что люблю, общаюсь с теми, кого ценю и уважаю", — отметила Исинбаева.