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9 июня, 01:47

Перепутали флаги: Обозреватель предположил, как Исинбаева оказалась на баннере ОИ в Париже

Политолог Перла: Авторы баннера ОИ в Париже с фото Исинбаевой могли ошибиться

Рекламный постер с Исинбаевой в Париже. Обложка © X / Pascal_Laurent_

Рекламный постер с Исинбаевой в Париже. Обложка © X / Pascal_Laurent_

Французские дизайнеры баннера Олимпийских игр, разместившие на нём снимок легкоатлетки Елены Исинбаевой с российским флагом, могли просто ошибиться. Как считает политический обозреватель "Царьграда" Андрей Перла, авторы рекламного плаката могли и не знать, что на снимке изображена россиянка.

Как напомнил эксперт, флаги России и Франции имеют одинаковые цвета: разница лишь в их последовательности. По всей вероятности, дизайнеры скачали снимок Исинбаевой с фотостока и приняли её за француженку. К тому же на данном фото российской спортсменки не указана её фамилия, а изображена она со спины.

"Помните, на постаменте памятника Калашникову оказался "шмайссер"? Вот из этой серии. Флаг трёхцветный, цвета те же. Они по горизонтали — да кто заметит? Почти уверен, что тут обычная ошибка без всякой геополитики", — подчеркнул Перла.

"Первая главная реклама Олимпийских игр": Тарасова высказалась о баннере с Исинбаевой во Франции
"Первая главная реклама Олимпийских игр": Тарасова высказалась о баннере с Исинбаевой во Франции

Напомним, в столице Франции недавно заметили рекламу Олимпийских игр с изображением Исинбаевой и российским флагом. Для баннера использовалась фотография, сделанная после победы спортсменки на Играх 2008 года в Пекине.

Оксана Попова
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