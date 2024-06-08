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8 июня, 12:17

В Париже заметили рекламу Олимпиады с изображением Исинбаевой и флагом России

Рекламный постер с Исинбаевой в Париже. Обложка © X / Pascal_Laurent_

Рекламный постер с Исинбаевой в Париже. Обложка © X / Pascal_Laurent_

В Париже заметили рекламу Олимпийских игр с изображением именитой легкоатлетки Елены Исинбаевой и российским флагом. Для баннера использовалась фотография, сделанная после победы спортсменки на Играх 2008 года в Пекине. Тогда Исинбаева установила мировой рекорд (5,05 метра).

Как сообщает РИА "Новости", рекламные плакаты разрабатывала компания Iceberg. Они были представлены в мае 2020 года по заказу совета департамента Сен-Сен-Дени, где расположена Олимпийская деревня. Снимок Исинбаевой сопровождает слоган: "Олимпиада и Паралимпиада в Париже – 2024, ускорители истории(й)".

Как ранее сообщал Life.ru, на двукратную олимпийскую чемпионку по прыжкам с шестом Елену Исинбаеву в прошлом году обрушился шквал критики после того, как она назвала номинальным своё звание майора Российской армии. Тогдашний министр спорта Олег Матыцин назвал недопустимыми такие заявления, а Общероссийский народный фронт (ОНФ) исключил её из состава центрального штаба. А в Махачкале даже переименовали стадион, названный когда-то в честь спортсменки. Между тем своё место в комиссии МОК ей удалось сохранить.

Благотворительный фонд Исинбаевой приостановил работу в России
Благотворительный фонд Исинбаевой приостановил работу в России

Напомним, в декабре 2023 года МОК разрешил россиянам и белорусам участвовать в Олимпийских играх в Париже, но лишь в нейтральном статусе. До соревнований не допустят спортсменов, поддерживающих спецоперацию на Украине. Также атлетам будет запрещено демонстрировать символику России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что спортсмены должны сами решать, хотят ли они поехать на соревнования на подобных условиях.

Наталья Исакова
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