В Париже заметили рекламу Олимпиады с изображением Исинбаевой и флагом России

В Париже заметили рекламу Олимпийских игр с изображением именитой легкоатлетки Елены Исинбаевой и российским флагом. Для баннера использовалась фотография, сделанная после победы спортсменки на Играх 2008 года в Пекине. Тогда Исинбаева установила мировой рекорд (5,05 метра).