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21 августа, 22:27

В Махачкале переименовали легкоатлетический стадион имени Елены Исинбаевой

В Дагестане переименовали легкоатлетический стадион в центре Махачкалы, который с лета 2017 года носил имя двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.

Спортивному учреждению вернули старое название — "Труд". Такое предложение в июле внёс глава региона Сергей Меликов, отреагировав на отъезд спортсменки из России и её заявление о воинском звании. Он также отметил, что Исинбаева никогда не связывала свою жизнь с Дагестаном.

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Напомним, в июле Елена Исинбаева заявила о том, что переехала в Испанию. Также она указала, что никогда не состояла в ВС РФ, не работала в Госдуме и назвала номинальным своё звание майора. При этом с сентября спортсменка возобновляет работу в Международном олимпийском комитете.

Обложка ©

стадион-исинбаевой.рф

Лариса Сафронова
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