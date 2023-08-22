В Махачкале переименовали легкоатлетический стадион имени Елены Исинбаевой

В Дагестане переименовали легкоатлетический стадион в центре Махачкалы, который с лета 2017 года носил имя двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.

Спортивному учреждению вернули старое название — "Труд". Такое предложение в июле внёс глава региона Сергей Меликов, отреагировав на отъезд спортсменки из России и её заявление о воинском звании. Он также отметил, что Исинбаева никогда не связывала свою жизнь с Дагестаном.