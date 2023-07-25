Отец Исинбаевой сравнил скандал с её участием с делом Навального

Отец двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой сравнил скандал, вспыхнувший вокруг дочери, с делом Алексея Навального. Об этом Гаджи Исинбаев заявил в беседе с пранкером Соряном, запись телефонного разговора опубликована в телеграм-канале "Телега Online".

В ходе общения отец Исинбаевой осудил россиян за критику в адрес его дочери. Он уточнил, что неизвестные пишут про Исинбаеву разные гадости.

"Это вот как с Навальным... Бог им судья... Ищут какой-то подвох. Ну у нас народ такой, что поделаешь", — сказал мужчина.

Говоря о том, что Исинбаева живёт в Испании, отец заявил, что она может находиться и отдыхать там, где пожелает.

"Почему другим можно ездить куда-то отдыхать и что-то делать, а ей нельзя?!" — задался он вопросом.