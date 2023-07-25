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25 июля, 14:10

Отец Исинбаевой сравнил скандал с её участием с делом Навального

Отец двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой сравнил скандал, вспыхнувший вокруг дочери, с делом Алексея Навального. Об этом Гаджи Исинбаев заявил в беседе с пранкером Соряном, запись телефонного разговора опубликована в телеграм-канале "Телега Online".

В ходе общения отец Исинбаевой осудил россиян за критику в адрес его дочери. Он уточнил, что неизвестные пишут про Исинбаеву разные гадости.

"Это вот как с Навальным... Бог им судья... Ищут какой-то подвох. Ну у нас народ такой, что поделаешь", — сказал мужчина.

Говоря о том, что Исинбаева живёт в Испании, отец заявил, что она может находиться и отдыхать там, где пожелает.

"Почему другим можно ездить куда-то отдыхать и что-то делать, а ей нельзя?!" — задался он вопросом.

Гаджи Исинбаев поддерживает позицию дочери и считает её воинское звание формальностью: он утверждает, что спортсменка не принимала присягу. Он также резко высказался по поводу стадиона в Махачкале, который назван в честь Исинбаевой. Отец спортсменки заявил, что арена находится в плачевном состоянии. После скандала с Исинбаевой глава Дагестана Сергей Меликов поручил переименовать стадион.

Курирующий спорт вице-премьер прокомментировал скандал вокруг Исинбаевой

Курирующий спорт вице-премьер прокомментировал скандал вокруг Исинбаевой

Как сообщал Лайф, Елена Исинбаева подверглась критике в России после того, как назвала номинальным своё звание майора Российской армии. Также появилась информация, что спортсменка сейчас живёт в Испании. После этого министр спорта Олег Матыцин назвал недопустимым отношение чемпионки к воинскому званию. Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев заявил, что Исинбаева "своё отпрыгала", а тренер по лёгкой атлетике Анна Гвиниашвили призвала забрать у Исинбаевой машины и квартиру, которые дали ей власти. Также сообщалось, что Общероссийский народный фронт (ОНФ) собирается исключить Исинбаеву из состава центрального штаба.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Карпухин

Иван Косицын
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