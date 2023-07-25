Отец Исинбаевой сравнил скандал с её участием с делом Навального
Отец двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой сравнил скандал, вспыхнувший вокруг дочери, с делом Алексея Навального. Об этом Гаджи Исинбаев заявил в беседе с пранкером Соряном, запись телефонного разговора опубликована в телеграм-канале "Телега Online".
В ходе общения отец Исинбаевой осудил россиян за критику в адрес его дочери. Он уточнил, что неизвестные пишут про Исинбаеву разные гадости.
"Это вот как с Навальным... Бог им судья... Ищут какой-то подвох. Ну у нас народ такой, что поделаешь", — сказал мужчина.
Говоря о том, что Исинбаева живёт в Испании, отец заявил, что она может находиться и отдыхать там, где пожелает.
"Почему другим можно ездить куда-то отдыхать и что-то делать, а ей нельзя?!" — задался он вопросом.
Гаджи Исинбаев поддерживает позицию дочери и считает её воинское звание формальностью: он утверждает, что спортсменка не принимала присягу. Он также резко высказался по поводу стадиона в Махачкале, который назван в честь Исинбаевой. Отец спортсменки заявил, что арена находится в плачевном состоянии. После скандала с Исинбаевой глава Дагестана Сергей Меликов поручил переименовать стадион.
Как сообщал Лайф, Елена Исинбаева подверглась критике в России после того, как назвала номинальным своё звание майора Российской армии. Также появилась информация, что спортсменка сейчас живёт в Испании. После этого министр спорта Олег Матыцин назвал недопустимым отношение чемпионки к воинскому званию. Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев заявил, что Исинбаева "своё отпрыгала", а тренер по лёгкой атлетике Анна Гвиниашвили призвала забрать у Исинбаевой машины и квартиру, которые дали ей власти. Также сообщалось, что Общероссийский народный фронт (ОНФ) собирается исключить Исинбаеву из состава центрального штаба.
ТАСС / Сергей Карпухин