"Премии, машины и квартиру": Исинбаеву призвали вернуть всё, что ей дала Россия

У двукратной олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой надо забрать всё, что дала ей Россия: премии, машины и квартиру. Такое мнение высказала тренер по лёгкой атлетике Анна Гвиниашвили, комментируя скандальные высказывания спортсменки.

"Мы до конца не знаем, что конкретно имела в виду Исинбаева. Но если для неё это было действительно номинально, тогда пускай вернёт номинальные зарплату, все премии, машины и квартиру, что дала ей родина. И в итоге делает так, что она здесь ни при чём, чтобы остаться в МОК", — отметила Гвиниашвили в беседе с Sport24.