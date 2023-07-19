"Премии, машины и квартиру": Исинбаеву призвали вернуть всё, что ей дала Россия
Тренер Гвиниашвили призвала забрать у Исинбаевой машины и квартиру
Елена Исинбаева. Фото © ТАСС / imago
У двукратной олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой надо забрать всё, что дала ей Россия: премии, машины и квартиру. Такое мнение высказала тренер по лёгкой атлетике Анна Гвиниашвили, комментируя скандальные высказывания спортсменки.
"Мы до конца не знаем, что конкретно имела в виду Исинбаева. Но если для неё это было действительно номинально, тогда пускай вернёт номинальные зарплату, все премии, машины и квартиру, что дала ей родина. И в итоге делает так, что она здесь ни при чём, чтобы остаться в МОК", — отметила Гвиниашвили в беседе с Sport24.
Она считает, что если бы 41-летняя Исинбаева тренировалась в Испании "простой девчонкой", то навряд ли она смогла бы добиться успеха. Гвиниашвили подчеркнула, что ни в одной стране нет таких больших олимпийских стипендий, как в РФ. Кроме того, тренер поддержала переименование стадиона в Дагестане, названного в честь Исинбаевой, подчеркнув, что та ничего не сделала для региона.
Лайф напоминает, что ранее Елена Исинбаева заявила о том, что сейчас живёт в Испании. Она рассказала, что возобновит работу в МОК. Кроме того, легкоатлетка указала, что якобы никогда не состояла в ВС РФ и назвала "номинальным" своё звание майора. В ответ на это глава Дагестана Сергей Меликов поручил переименовать стадион, названный в её честь. А глава Минспорта РФ Олег Матыцин назвал недопустимым отношение Исинбаевой к воинскому званию. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко призвал отбросить хайп вокруг спортсменки и изучить факты.