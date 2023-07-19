Депутат Государственной думы и экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев прокомментировал скандал вокруг двукратной олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой. В частности, её заявление о том, что она возобновит работу в МОК. По словам Валуева, в этой ситуации надо просто "перевернуть страницу", а надеяться на её реальное участие в деятельности Международного олимпийского комитета не стоит.

"Мы не должны надеяться на то, что Елена Исинбаева встанет посреди какого-то заседания и скажет: "Вы не правы, вы блокируете Россию по политическому принципу". Не будем удивляться, не будем в розовых очках ходить. Просто переворачиваем страницу. Можно очень сильно нагнетать эту историю, но Елена Исинбаева уже своё отпрыгала", — отметил он в беседе с "Газетой.ru".

Парламентарий напомнил, что спортсменка уехала из России. Валуев считает, что Исинбаева всегда хотела жить за границей.

"Чтобы сегодня известному публичному человеку с российским паспортом, если у неё остался таковой, находиться за границей с активами и всем остальным, то её, скорее всего, поставили фактически на развилку. Это может касаться многих вещей: недвижимости, поста в Международном олимпийском комитете", — добавил он.

Валуев также отметил, что заявление Исинбаевой об отсутствии у неё связей с ВС РФ не совсем корректно. Депутат подчеркнул: все, кто выступает за ЦСКА, — военные. Он указал, что МОК устроило высказывание чемпионки. Кроме того, скандал с Исинбаевой может стать примером для других российских спортсменов, хотя сейчас нет их большого оттока за рубеж.

"У нас есть, была великая спортсменка с кучей олимпийских рекордов по прыжкам с шестом. Если мы хотим обсудить моральную сторону дела, то это одно. Если мы хотим чисто помнить, когда эти рекорды были совершены и какой флаг поднимался, то мы говорим, что флаг России поднимался, Исинбаева выступала за Россию. А если мы говорим уже про нынешнее время, то это всё несколько с другим уклоном", — подчеркнул Валуев.