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19 июля, 12:35
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Курирующий спорт вице-премьер прокомментировал скандал вокруг Исинбаевой

Вице-премьер Чернышенко призвал отбросить хайп вокруг Исинбаевой и изучить факты

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, курирующий Минспорт, призвал прекратить нездоровый ажиотаж, хайп вокруг двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой и разобраться в ситуации. В беседе с Лайфом он назвал её великой спортсменкой и предложил выяснить отношение легкоатлетки к Российской армии.

Курирующий спорт вице-премьер призвал отбросить хайп вокруг Исинбаевой. Видео © LIFE

"Если она действующий офицер, то какой же она гражданин мира? Надо что-то выбирать... Вы знаете, прежде всего она великая спортсменка, поэтому весь антураж и хайп надо отложить в сторону и разобраться с фактами просто", — сказал Чернышенко.

Матыцин назвал недопустимым отношение Исинбаевой к воинскому званию

Матыцин назвал недопустимым отношение Исинбаевой к воинскому званию

Ранее Елена Исинбаева заявила о том, что сейчас живёт в Испании. Она рассказала, что возобновит работу в МОК. Кроме того, легкоатлетка указала, что никогда якобы не состояла в ВС РФ, не работала в Госдуме и назвала "номинальным" своё звание майора. В ответ на это глава Дагестана Сергей Меликов поручил переименовать стадион, названный в её честь.

Обложка ©

Кадр из видео LIFE

Александр Юнашев
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