Курирующий спорт вице-премьер прокомментировал скандал вокруг Исинбаевой

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, курирующий Минспорт, призвал прекратить нездоровый ажиотаж, хайп вокруг двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой и разобраться в ситуации. В беседе с Лайфом он назвал её великой спортсменкой и предложил выяснить отношение легкоатлетки к Российской армии.

Курирующий спорт вице-премьер призвал отбросить хайп вокруг Исинбаевой. Видео © LIFE

"Если она действующий офицер, то какой же она гражданин мира? Надо что-то выбирать... Вы знаете, прежде всего она великая спортсменка, поэтому весь антураж и хайп надо отложить в сторону и разобраться с фактами просто", — сказал Чернышенко.