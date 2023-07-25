Народный фронт планирует исключить Исинбаеву из состава центрального штаба
Общероссийский народный фронт (ОНФ) собирается исключить из состава центрального штаба много лет присутствовавшую в нём Елену Исинбаеву, двукратную олимпийскую чемпионку в прыжках с шестом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы для голосования.
"Внеочередное заседание центрального штаба движения в заочном формате путём вопросного голосования состоится 25 июля", — указано в материалах.
Вопрос исключения Исинбаевой будет стоять на повестке дня.
Напомним, ранее Исинбаева подверглась критике в России после того, как назвала номинальным своё звание майора Российской армии. Также появилась информация, что спортсменка сейчас живёт в Испании. После этого глава Дагестана Сергей Меликов предложил переименовать названный в честь Исинбаевой стадион. Министр спорта Олег Матыцин назвал недопустимым отношение чемпионки к воинскому званию. Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев заявил, что Исинбаева "своё отпрыгала", а тренер по лёгкой атлетике Анна Гвиниашвили призвала забрать у Исинбаевой машины и квартиру, которые дали ей власти.
ТАСС / Дмитрий Рогулин