Народный фронт планирует исключить Исинбаеву из состава центрального штаба

Общероссийский народный фронт (ОНФ) собирается исключить из состава центрального штаба много лет присутствовавшую в нём Елену Исинбаеву, двукратную олимпийскую чемпионку в прыжках с шестом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы для голосования.