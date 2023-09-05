Оскандалившаяся Исинбаева сохранила членство в комиссии МОК
Двукратная олимпийская чемпионка Исинбаева сохранила членство в комиссии МОК
Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева после скандала в России сохранила членство в комиссии спортсменов МОК. Сегодня комитет опубликовал обновлённые составы различных комиссий.
Также свой пост сохранил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. Кроме того, МОК объявил о создании комиссии по киберспорту, его возглавит глава Национального олимпийского комитета Франции Давид Лапартьян.
Напомним, ранее Исинбаева подверглась критике в России после того, как назвала номинальным своё звание майора Российской армии. Министр спорта Олег Матыцин указал на недопустимость подобных высказываний, Общероссийский народный фронт (ОНФ) исключил Исинбаеву из состава центрального штаба, а в Махачкале переименовали названный в её честь стадион. Добавили масла в огонь сообщения СМИ о том, что Исинбаева переехала в Испанию.
ТАСС / Станислав Красильников