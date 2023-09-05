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5 сентября, 14:27

Оскандалившаяся Исинбаева сохранила членство в комиссии МОК

Двукратная олимпийская чемпионка Исинбаева сохранила членство в комиссии МОК

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева после скандала в России сохранила членство в комиссии спортсменов МОК. Сегодня комитет опубликовал обновлённые составы различных комиссий.

Также свой пост сохранил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. Кроме того, МОК объявил о создании комиссии по киберспорту, его возглавит глава Национального олимпийского комитета Франции Давид Лапартьян.

Исинбаева напомнила забывшей её World Athletics свои вечные достижения

Исинбаева напомнила забывшей её World Athletics свои вечные достижения

Напомним, ранее Исинбаева подверглась критике в России после того, как назвала номинальным своё звание майора Российской армии. Министр спорта Олег Матыцин указал на недопустимость подобных высказываний, Общероссийский народный фронт (ОНФ) исключил Исинбаеву из состава центрального штаба, а в Махачкале переименовали названный в её честь стадион. Добавили масла в огонь сообщения СМИ о том, что Исинбаева переехала в Испанию.

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ТАСС / Станислав Красильников

Наталья Исакова
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