Исинбаева напомнила забывшей её World Athletics свои вечные достижения

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом в высоту Елена Исинбаева отреагировала на решение спортивной федерации World Athletics не упоминать достижения россиян в лучших 40 моментах в истории чемпионатов мира по лёгкой атлетике за последние 40 лет. Свой комментарий спортсменка опубликовала в соцсетях.

"ЧМ в Хельсинки 2005 года, победа с рекордом мира — 5,01 метра. Тот факт, что международное руководство усердно старается промолчать об истории, лишь доказывает величие и вечность моих достижений", — написала Исинбаева, приложив видео своего прыжка.

Победный прыжок Елены Исинбаевой на чемпионате мира в Хельсинки в 2005 году. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Елена Исинбаева

Не только Исинбаеву не включили в список. В нём не нашлось места и для Марии Ласицкене — спортсменки, ставшей единственной трёхкратной чемпионкой мира по прыжкам в высоту.