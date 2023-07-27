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27 июля, 09:57

Исинбаева исключена из состава центрального штаба Народного фронта

Олимпийскую чемпионку по прыжкам с шестом Елену Исинбаеву заочным голосованием исключили из числа членов центрального штаба Народного фронта. Об этом ТАСС узнал от своего источника в движении.

"Исинбаева исключена из состава центрального штаба", — сказал собеседник агентства, пояснив, что решение принято из-за неучастия спортсменки в деятельности Народного фронта.

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Напомним, Исинбаева подверглась критике в России после того, как назвала номинальным своё звание майора Российской армии. Министр спорта Олег Матыцин назвал недопустимым подобное высказывание, а Общероссийский народный фронт (ОНФ) выразил намерение исключить Исинбаеву из состава центрального штаба.

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ТАСС / Красильников Станислав

Татьяна Миссуми
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