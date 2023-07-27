Исинбаева исключена из состава центрального штаба Народного фронта
Олимпийскую чемпионку по прыжкам с шестом Елену Исинбаеву заочным голосованием исключили из числа членов центрального штаба Народного фронта. Об этом ТАСС узнал от своего источника в движении.
"Исинбаева исключена из состава центрального штаба", — сказал собеседник агентства, пояснив, что решение принято из-за неучастия спортсменки в деятельности Народного фронта.
Напомним, Исинбаева подверглась критике в России после того, как назвала номинальным своё звание майора Российской армии. Министр спорта Олег Матыцин назвал недопустимым подобное высказывание, а Общероссийский народный фронт (ОНФ) выразил намерение исключить Исинбаеву из состава центрального штаба.
ТАСС / Красильников Станислав