Валуев призвал российских спортсменов следить за языком после слов Исинбаевой

Депутат Госдумы Николай Валуев призвал российских спортсменов следить за языком. Так он в эфире телеканала "Матч ТВ" прокомментировал нашумевший скандал с олимпийской чемпионкой Еленой Исинбаевой.

"Ребята, следите за своим языком. Если вы говорите, то будьте добры, понимайте последствия, понимайте предмет того, о чём вы говорите. Или просто хотя бы молчите. Идеологическое оружие направлено против нашей страны", — сказал бывший чемпион по боксу.