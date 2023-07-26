Валуев призвал российских спортсменов следить за языком после слов Исинбаевой
Депутат Госдумы Николай Валуев призвал российских спортсменов следить за языком. Так он в эфире телеканала "Матч ТВ" прокомментировал нашумевший скандал с олимпийской чемпионкой Еленой Исинбаевой.
"Ребята, следите за своим языком. Если вы говорите, то будьте добры, понимайте последствия, понимайте предмет того, о чём вы говорите. Или просто хотя бы молчите. Идеологическое оружие направлено против нашей страны", — сказал бывший чемпион по боксу.
Валуев ранее уже комментировал ситуацию с Исинбаевой. В частности парламентарий высказывался о заявлении спортсменки том, что та возобновит работу в МОК, и призывал просто "перевернуть страницу", а не надеяться на реальное участие Исинбаевой в деятельности комитета.
Как сообщал Лайф, Елена Исинбаева подверглась критике в России после того, как назвала номинальным своё звание майора Российской армии. Также появилась информация, что спортсменка сейчас живёт в Испании. После этого министр спорта Олег Матыцин назвал недопустимым отношение чемпионки к воинскому званию. Также сообщалось, что Общероссийский народный фронт (ОНФ) собирается исключить Исинбаеву из состава центрального штаба.
ТАСС / Новодережкин Антон