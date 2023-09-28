Благотворительный фонд Исинбаевой приостановил работу в России
Благотворительный фонд двукратной олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой приостановил работу в России. Как сообщает РИА "Новости", организация, зарегистрированная в Волгограде, всё ещё числится в Едином государственном реестре юрлиц, однако никаких финансовых операций она не производит.
Исинбаева открыла фонд в 2013 году — за его работу она была удостоена премии "Монте-Карло. Лучшая женщина 2018 года". При этом последнее мероприятие организация провела в январе прошлого года. Также с 2021 года не функционируют соцсети фонда, а его сайт сегодня переводит на страницу букмекерской конторы.
Сайт фонда Исинбаевой. Фото © Скриншот isinbaeva-fund.com
При этом представитель фонда именитой спортсменки в разговоре с ТАСС опроверг информацию о якобы прекращении деятельности организации. По его словам, фонд по-прежнему продолжает работать.
Как уже рассказывал Лайф, на Елену Исинбаеву обрушился шквал критики после того, как она назвала номинальным своё звание майора Российской армии. Министр спорта Олег Матыцин назвал недопустимыми такие заявления, а Общероссийский народный фронт (ОНФ) исключил её из состава центрального штаба. При этом в Махачкале даже переименовали стадион, названный когда-то в честь спортсменки. Между тем своё место в комиссии МОК ей удалось сохранить. Также появилась информация о том, что Исинбаева переехала в Испанию.
ТАСС / Михаил Метцель