Благотворительный фонд Исинбаевой приостановил работу в России

Благотворительный фонд двукратной олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой приостановил работу в России. Как сообщает РИА "Новости" , организация, зарегистрированная в Волгограде, всё ещё числится в Едином государственном реестре юрлиц, однако никаких финансовых операций она не производит.

Исинбаева открыла фонд в 2013 году — за его работу она была удостоена премии "Монте-Карло. Лучшая женщина 2018 года". При этом последнее мероприятие организация провела в январе прошлого года. Также с 2021 года не функционируют соцсети фонда, а его сайт сегодня переводит на страницу букмекерской конторы.