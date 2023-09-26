Вяльбе посоветовала Исинбаевой жить в своей Испании и не открывать на Россию рот

Российской двукратной олимпийской чемпионке по прыжкам с шестом Елене Исинбаевой пора перестать оправдывать для публики свой отъезд из России. Об этом на съёмках программы РИА "Новости" "На два слова" заявила глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) и кандидат педагогических наук Елена Вяльбе.

"Ну и слава богу, что она свалила отсюда с такими открытыми глазами. "Я с Бахом дотёрла, а майор — это всё номинально". Ребят, ну так нельзя. Сначала ты у президента на груди плачешь, а потом Родину предаёшь. Надо как-то определиться, она уже не маленькая девочка. Она детей уже воспитывает своих", — возмутилась Вяльбе.

Глава ФЛГР добавила, что никогда не поймёт Исинбаеву и никогда не пыталась, но особенно ей неприятна история разрыва отношений спортсменки с клубом ЦСКА. Также она задалась вопросом, можно ли быть номинально олимпийским чемпионом. По её мнению, сейчас Исинбаевой стоит радоваться жизни в Испании и не "открывать рот" в адрес России.

На вопрос о том, удастся ли Исинбаевой помочь российским атлетам с восстановлением их прав в международном спорте, Вяльбе ответила, что надеяться не на что, а на полезную работу со стороны скандальной олимпийской чемпионки можно не рассчитывать. Также она добавила, что Исинбаева никогда не сможет жить за границей так же припеваючи, как жила в России, где она "каталась как сыр в масле", если только у неё нет огромных накоплений или неизвестного общественности бизнеса.

А ещё глава Федерации лыжных гонок отметила, что Исинбаевой не стоило хвастаться тем, что она участвовала в составлении правок к Конституции России, раз её связи со страной "номинальны". Она могла отказаться от приглашения в рабочую группу, составлявшую правки в главный закон страны. Нынешнее её поведение говорит либо о недостатке ума, либо о том, что она просто играет на публику.

Заявления Вяльбе прокомментировал в беседе с kp.ru телеведущий Дмитрий Губерниев. По его мнению, глава ФЛГР была слишком сурова к переехавшей в Европу Исинбаевой.