В Кремле не стали обвинять Исинбаеву в "продаже Родины" из-за скандальных слов
Песков: Мне ничего не известно о том, что Исинбаева "продала Родину"
Спортсменка Елена Исинбаева. Обложка © ТАСС / Станислав Красильников
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что не в курсе насчёт поступков двукратной олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой, которые можно было бы считать предательством Родины. Такой комментарий он сделал во время общения с журналистами.
"Я здесь не стал бы комментировать, потому что я незнаком с какими-то фактами, когда Исинбаева бы "продавала Родину". Мне о них неизвестно. Поэтому я не могу в данном случае ничего комментировать", — ответил он на вопрос об обвинениях в адрес спортсменки.
Напомним, ранее Исинбаева подверглась критике в России после того, как назвала номинальным своё звание майора Российской армии. Министр спорта Олег Матыцин указал на недопустимость подобных высказываний, Общероссийский народный фронт (ОНФ) исключил Исинбаеву из состава центрального штаба, а в Махачкале переименовали названный в её честь стадион. Добавили масла в огонь сообщения СМИ о том, что Исинбаева переехала в Испанию. В начале сентября стало известно, что своё место в комиссии МОК спортсменка сохранила.