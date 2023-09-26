В Кремле не стали обвинять Исинбаеву в "продаже Родины" из-за скандальных слов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что не в курсе насчёт поступков двукратной олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой, которые можно было бы считать предательством Родины. Такой комментарий он сделал во время общения с журналистами.

"Я здесь не стал бы комментировать, потому что я незнаком с какими-то фактами, когда Исинбаева бы "продавала Родину". Мне о них неизвестно. Поэтому я не могу в данном случае ничего комментировать", — ответил он на вопрос об обвинениях в адрес спортсменки.