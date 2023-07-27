Вяльбе назвала глупой девочкой открестившуюся от звания майора Исинбаеву

"Мне сложно оценивать ситуацию вокруг Исинбаевой с точки зрения исполкома ОКР, я такой же член, как и она. Но на самом деле видела её там, кажется, раза два в жизни. Появится ли она на заседаниях в будущем, мне как-то безразлично", — сказала Вяльбе.