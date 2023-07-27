Регион

Уведомления отключены

27 июля, 14:37

Вяльбе назвала глупой девочкой открестившуюся от звания майора Исинбаеву

Глава ФЛГР Вяльбе назвала глупой девочкой олимпийскую чемпионку Исинбаеву

<p>Елена Исинбаева. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин</p>

Елена Исинбаева. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе призналась, что считает олимпийскую чемпионку по прыжкам с шестом Елену Исинбаеву "глупой девочкой" из-за её оскорбительных высказываний.

"Мне сложно оценивать ситуацию вокруг Исинбаевой с точки зрения исполкома ОКР, я такой же член, как и она. Но на самом деле видела её там, кажется, раза два в жизни. Появится ли она на заседаниях в будущем, мне как-то безразлично", — сказала Вяльбе.

Она подчеркнула, что не одобряет высказывания Исинбаевой, в частности о номинальности полученных воинских званий. "Мне кажется, она просто глупая девочка", резюмировала глава ФЛГР.

Спортсменка и инфоцыганка: Как Исинбаева раскручивала свои курсы личностного роста

Спортсменка и инфоцыганка: Как Исинбаева раскручивала свои курсы личностного роста

Напомним, Исинбаева подверглась критике в России после того, как назвала номинальным своё звание майора Российской армии. Министр спорта Олег Матыцин указал на недопустимость подобных высказываний, а Общероссийский народный фронт (ОНФ) исключил Исинбаеву из состава центрального штаба.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Елена Исинбаева
  • Елена Вяльбе
  • Политика России
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров