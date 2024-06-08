"Первая главная реклама Олимпийских игр": Тарасова высказалась о баннере с Исинбаевой во Франции

Недавно в Париже вывесили баннер с двукратной олимпийской чемпионкой в прыжках с шестом Еленой Исинбаевой, который посвящён предстоящим во Франции Олимпийским играм. Как заявила в интервью ТАСС заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова, это является рекламой России и российского спорта.

Собеседница информагентства сообщила, что, выставив эту фотографию, авторы композиции показывают Олимпийские игры и россиян вместе, так как все знают, что Исинбаева представляла Россию. Это, по её словам, огромная реклама нашей страны и российского спорта.

Также заслуженный тренер отметила, что спорт без русских — это смешно. В то же время она подчеркнула, что тем самым за рубежом показывают, что, когда надо, они так рекламируют Олимпийские игры.

"Когда они уберут этот баннер? Может, им не подсказывать, как я говорю? Тогда они его долго продержат. Это первая главная реклама Олимпийских игр — и с русскими", — заключила Тарасова.