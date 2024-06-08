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8 июня, 20:48

"Первая главная реклама Олимпийских игр": Тарасова высказалась о баннере с Исинбаевой во Франции

Тренер Тарасова назвала баннер с изображением Исинбаевой в Париже рекламой РФ

Рекламный постер с Исинбаевой в Париже. Обложка © X / Pascal_Laurent_

Рекламный постер с Исинбаевой в Париже. Обложка © X / Pascal_Laurent_

Недавно в Париже вывесили баннер с двукратной олимпийской чемпионкой в прыжках с шестом Еленой Исинбаевой, который посвящён предстоящим во Франции Олимпийским играм. Как заявила в интервью ТАСС заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова, это является рекламой России и российского спорта.

Собеседница информагентства сообщила, что, выставив эту фотографию, авторы композиции показывают Олимпийские игры и россиян вместе, так как все знают, что Исинбаева представляла Россию. Это, по её словам, огромная реклама нашей страны и российского спорта.

Также заслуженный тренер отметила, что спорт без русских — это смешно. В то же время она подчеркнула, что тем самым за рубежом показывают, что, когда надо, они так рекламируют Олимпийские игры.

"Когда они уберут этот баннер? Может, им не подсказывать, как я говорю? Тогда они его долго продержат. Это первая главная реклама Олимпийских игр — и с русскими", — заключила Тарасова.

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Напомним, в столице Франции недавно заметили рекламу Олимпийских игр с изображением Исинбаевой и российским флагом. Для баннера использовалась фотография, сделанная после победы спортсменки на Играх 2008 года в Пекине.

Алексей Соловьёв
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