Российских теннисистов допустили до ОИ-2024 в нейтральном статусе
Теннисисты из России и Белоруссии смогут принять участие в Олимпийских и Паралимпийских играх в Париже, если будут выступать в нейтральном статусе. Об этом сказано в релизе Международной федерации тенниса (ITF).
Сообщение гласит, что россияне и белорусы должны соответствовать всем принципам нейтральных атлетов, а также критериям отбора и допуска. Они сформулированы Международным олимпийским комитетом.
"Решение ITF совпадает с решением большинства международных федераций в отношении индивидуальных соревнований и спортсменов, участвующих в Играх 2024 года в Париже этим летом", — уточнила пресс-служба федерации.
Ранее решение МОК допустить россиян к Олимпиаде лишь в нейтральном статусе с запретом на демонстрацию какой-либо символики РФ осудил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он раскритиковал комитет за предательство всех идеалов олимпизма.