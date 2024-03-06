Российских теннисистов допустили до ОИ-2024 в нейтральном статусе

Теннисисты из России и Белоруссии смогут принять участие в Олимпийских и Паралимпийских играх в Париже, если будут выступать в нейтральном статусе. Об этом сказано в релизе Международной федерации тенниса (ITF).

Сообщение гласит, что россияне и белорусы должны соответствовать всем принципам нейтральных атлетов, а также критериям отбора и допуска. Они сформулированы Международным олимпийским комитетом.