Россия выступит на Играх-2028 в США единой сборной, уверен глава ОКР
Глава ОКР Поздняков: Россия выступит на Играх в 2028 году единой сборной
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков выразил уверенность в том, что на Олимпиаде 2028 года российские спортсмены выступят в составе единой сборной. Летние соревнования, как известно, пройдут в американском Лос-Анджелесе.
"В текущих условиях наша олимпийская команда не сможет выступить на Играх в Париже, но я абсолютно уверен, что в 2028-м в Лос-Анджелесе российские спортсмены будут бороться за медали в составе единой сборной, представляющей нашу страну", — приводит пресс-служба ОКР слова Позднякова.
Сейчас, как отметил глава ОКР, комитет ведёт большую работу в этом направлении. В частности, происходит анализ деятельности специализированных школ и училищ олимпийского резерва по всей стране для того, чтобы реализовать эффективную программу содействия подготовке наших спортсменов к 2028 году. По мнению Позднякова, вероятно, первыми крупными международными соревнованиями после перерыва, в которых примут участие россияне, станут юношеские Игры 2026 года, которые пройдут в Сенегале.
Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) постановил разрешить спортсменам из РФ и Белоруссии участвовать в Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе. При этом есть ряд ограничений, например к соревнованиям не допустят атлетов, активно поддерживающих СВО. Также МОК ввёл запрет на демонстрацию символики РФ в любом виде во время Олимпийских игр и придумал для россиян специальную аббревиатуру AIN (индивидуальные нейтральные атлеты). Вместе с тем в комитете отметили, что большая часть мирового сообщества спортсменов настроена против того, чтобы их товарищей по цеху наказывали из-за политических событий.
Летние Игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Ранее президент РФ Владимир Путин назвал ущербными и неинтересными эти соревнования без российских атлетов.
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