Россия выступит на Играх-2028 в США единой сборной, уверен глава ОКР

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков выразил уверенность в том, что на Олимпиаде 2028 года российские спортсмены выступят в составе единой сборной. Летние соревнования, как известно, пройдут в американском Лос-Анджелесе.

"В текущих условиях наша олимпийская команда не сможет выступить на Играх в Париже, но я абсолютно уверен, что в 2028-м в Лос-Анджелесе российские спортсмены будут бороться за медали в составе единой сборной, представляющей нашу страну", — приводит пресс-служба ОКР слова Позднякова.

Сейчас, как отметил глава ОКР, комитет ведёт большую работу в этом направлении. В частности, происходит анализ деятельности специализированных школ и училищ олимпийского резерва по всей стране для того, чтобы реализовать эффективную программу содействия подготовке наших спортсменов к 2028 году. По мнению Позднякова, вероятно, первыми крупными международными соревнованиями после перерыва, в которых примут участие россияне, станут юношеские Игры 2026 года, которые пройдут в Сенегале.