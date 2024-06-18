Юная звезда тенниса Андреева сыграет в паре с Медведевым на Олимпиаде

17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева сыграет в паре с Даниилом Медведевым на Олимпиаде в Париже. Об этом сообщила Федерация тенниса России.

"Планируем, что Медведев и Андреева сыграют в миксте на Олимпиаде. Впрочем, тут есть время до 24 июля", — сказал глава ФТР Шамиль Тарпищев ТАСС.

Также в заявку российской сборной включены Роман Сафиуллин, Павел Котов, Аслан Карацев, Екатерина Александрова, Вероника Кудерметова и Диана Шнайдер.