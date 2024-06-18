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18 июня, 19:07

Юная звезда тенниса Андреева сыграет в паре с Медведевым на Олимпиаде

Мирра Андреева и Даниил Медведев сыграют на Олимпиаде в Париже

17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева сыграет в паре с Даниилом Медведевым на Олимпиаде в Париже. Об этом сообщила Федерация тенниса России.

"Планируем, что Медведев и Андреева сыграют в миксте на Олимпиаде. Впрочем, тут есть время до 24 июля", — сказал глава ФТР Шамиль Тарпищев ТАСС.

Также в заявку российской сборной включены Роман Сафиуллин, Павел Котов, Аслан Карацев, Екатерина Александрова, Вероника Кудерметова и Диана Шнайдер.

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Напомним, на недавнем "Ролан Гаррос" Андреева дошла до финала. Россиянка стала самой молодой полуфиналисткой турнира Большого шлема с 1997 года.

Обложка ©

ТАСС / AP

Никита Никонов
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  • Шамиль Тарпищев (теннисист)
  • Даниил Медведев
  • Мирра Андреева
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