Юная звезда тенниса Андреева сыграет в паре с Медведевым на Олимпиаде
Мирра Андреева и Даниил Медведев сыграют на Олимпиаде в Париже
17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева сыграет в паре с Даниилом Медведевым на Олимпиаде в Париже. Об этом сообщила Федерация тенниса России.
"Планируем, что Медведев и Андреева сыграют в миксте на Олимпиаде. Впрочем, тут есть время до 24 июля", — сказал глава ФТР Шамиль Тарпищев ТАСС.
Также в заявку российской сборной включены Роман Сафиуллин, Павел Котов, Аслан Карацев, Екатерина Александрова, Вероника Кудерметова и Диана Шнайдер.
Напомним, на недавнем "Ролан Гаррос" Андреева дошла до финала. Россиянка стала самой молодой полуфиналисткой турнира Большого шлема с 1997 года.
ТАСС / AP