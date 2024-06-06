Мирра Андреева проиграла итальянке Паолини в полуфинале "Ролан Гаррос"

Российская теннисистка Мирра Андреева проиграла итальянке Жасмин Паолини в полуфинале Открытого чемпионата Франции ("Ролан Гаррос"). Матч завершился в двух сетах 3:6, 1:6.

В финале итальянка, посеянная на турнире под 12-м номером, сыграет с лидером мирового рейтинга полячкой Игой Свёнтек, которая ранее была сильнее американки Кори Гауфф (третья сеяная). 28-летняя Паолини впервые вышла в финал турнира Большого шлема. Решающая игра состоится 8 июня, начало в 16:00 мск.