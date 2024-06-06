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6 июня, 16:52

Мирра Андреева проиграла итальянке Паолини в полуфинале "Ролан Гаррос"

Мирра Андреева. Обложка © ТАСС / АР / Jean-Francois Badias

Мирра Андреева. Обложка © ТАСС / АР / Jean-Francois Badias

Российская теннисистка Мирра Андреева проиграла итальянке Жасмин Паолини в полуфинале Открытого чемпионата Франции ("Ролан Гаррос"). Матч завершился в двух сетах 3:6, 1:6.

В финале итальянка, посеянная на турнире под 12-м номером, сыграет с лидером мирового рейтинга полячкой Игой Свёнтек, которая ранее была сильнее американки Кори Гауфф (третья сеяная). 28-летняя Паолини впервые вышла в финал турнира Большого шлема. Решающая игра состоится 8 июня, начало в 16:00 мск.

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Мирре Андреевой 17 лет. В рейтинге WTA она пока идёт 38-й. Россиянка стала самой молодой полуфиналисткой турнира Большого шлема с 1997 года, когда это достижение покорилось швейцарке Мартине Хингис. Напомним, накануне Андреева переиграла вторую ракетку мира белоруску Арину Соболенко.

Никита Никонов
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