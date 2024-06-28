МОК допустил до Олимпиады российских теннисистов Павла Котова и Анну Калинскую 28 июня, 16:50 Павел Котов и Анна Калинская. Обложка © ТАСС / Zuma, EPA

Вслед за теннисистами Даниилом Медведевым и Миррой Андреевой Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил участвовать в Олимпийских играх в Париже Павлу Котову и Анне Калинской. Об этом сообщается на сайте организации.

Также к Играм допущены четыре российских дзюдоиста: Валерий Ендовицкий, Махмадбек Махмадбеков, Элис Старцева и Дали Лилуашвили. Всего в этом виде спорта России отошло 12 олимпийских лицензий. При этом в список МОК не вошли дзюдоисты с высокими достижениями: Инал Тасоев, Мадина Таймазова.

Ранее МОК обнародовал первый список допущенных до Олимпиады в Париже россиян. В пресс-службе организации отметили, что атлеты из России и Белоруссии смогут участвовать в соревнованиях, если примут индивидуальное приглашение и подпишут согласие на соблюдение всех условий участия в Играх. Из российских атлетов, в частности, допущены велосипедисты Тамара Дронова, Алёна Иванченко и Александр Власов, борцы Начын Монгуш, Шамиль Мамедов, а также чемпионка по прыжкам на батуте Анжела Бладцева.

Авторы Татьяна Миссуми