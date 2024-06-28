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28 июня, 20:55

Федерация дзюдо России отказалась отправлять спортсменов на Олимпиаду в Париже

Российская федерация дзюдо не отправит своих спортсменов на летние Олимпийские игры в Париже. Об этом рассказал глава организации Сергей Соловейчик, слова которого приводит "Матч ТВ". Дело в том, что из 17 дзюдоистов, которые набрали олимпийский рейтинг, МОК разрешил участвовать в Играх всего четверым.

"В данной ситуации президиум Федерации дзюдо России принял единогласное решение: сборная команда России по дзюдо не примет унизительные условия и не выступит на Играх в Париже в составе, предложенном чиновниками из Международного олимпийского комитета", — пояснил Соловейчик.

В списке допущенных спортсменов оказались Валерий Ендовицкий, Элис Старцева, Дали Лилуашвили и Махмадбек Махмадбеков.

МОК опубликовал имена первых 14 допущенных до Олимпиады россиян
МОК опубликовал имена первых 14 допущенных до Олимпиады россиян

Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев сообщил, что российская теннисистка Анна Калинская не поедет на Олимпиаду в Париже, несмотря на допуск от МОК.

Обложка ©

Агентство "Москва" / Пелагия Тихонова

Анатолий Симоненко
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