Федерация дзюдо России отказалась отправлять спортсменов на Олимпиаду в Париже

Российская федерация дзюдо не отправит своих спортсменов на летние Олимпийские игры в Париже. Об этом рассказал глава организации Сергей Соловейчик, слова которого приводит "Матч ТВ". Дело в том, что из 17 дзюдоистов, которые набрали олимпийский рейтинг, МОК разрешил участвовать в Играх всего четверым.

"В данной ситуации президиум Федерации дзюдо России принял единогласное решение: сборная команда России по дзюдо не примет унизительные условия и не выступит на Играх в Париже в составе, предложенном чиновниками из Международного олимпийского комитета", — пояснил Соловейчик.

В списке допущенных спортсменов оказались Валерий Ендовицкий, Элис Старцева, Дали Лилуашвили и Махмадбек Махмадбеков.