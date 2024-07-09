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9 июля, 12:29

МОК допустил российскую теннисистку Веснину до Олимпиады в Париже

Елена Веснина. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Елена Веснина. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Российская теннисистка Елена Веснина сообщила, что Международный олимпийский комитет (МОК) позволил ей принять участие в Олимпийских играх, которые пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

"Мне пришло подтверждение от МОК. Получила от них электронное письмо", — поделилась спортсменка в беседе с ТАСС.

Елене Весниной 37 лет, поэтому её послужной список весьма обширен. Среди её спортивных заслуг: победа в парном турнире на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, серебро на Играх в Токио, победа на Уимблдоне (2017), победа на Открытом чемпионате Франции (2013), Открытом чемпионате США (2014) в женском парном разряде, а также Открытом чемпионате Австралии (2016). Она 18 раз становилась победительницей турниров Женской теннисной ассоциации (WTA) в парном разряде, три раза — в одиночном. В составе национальной сборной Веснина выиграла Кубок Федерации (Кубок Билли Джин Кинг) в 2007 и 2008 годах.

МОК допустил до Олимпиады педофила из Нидерландов
МОК допустил до Олимпиады педофила из Нидерландов

Международный олимпийский комитет продолжает массово приглашать российских спортсменов во Францию. Ранее МОК допустил до участия в парижской Олимпиаде Даниила Медведева и Мирру Андрееву. Кроме них также допущены Андрей Рублёв, Карен Хачанов, Роман Сафиуллин, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова и Екатерина Александрова.

Владимир Озеров
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