МОК допустил российскую теннисистку Веснину до Олимпиады в Париже

Российская теннисистка Елена Веснина сообщила, что Международный олимпийский комитет (МОК) позволил ей принять участие в Олимпийских играх, которые пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

"Мне пришло подтверждение от МОК. Получила от них электронное письмо", — поделилась спортсменка в беседе с ТАСС.

Елене Весниной 37 лет, поэтому её послужной список весьма обширен. Среди её спортивных заслуг: победа в парном турнире на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, серебро на Играх в Токио, победа на Уимблдоне (2017), победа на Открытом чемпионате Франции (2013), Открытом чемпионате США (2014) в женском парном разряде, а также Открытом чемпионате Австралии (2016). Она 18 раз становилась победительницей турниров Женской теннисной ассоциации (WTA) в парном разряде, три раза — в одиночном. В составе национальной сборной Веснина выиграла Кубок Федерации (Кубок Билли Джин Кинг) в 2007 и 2008 годах.