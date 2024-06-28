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МОК допустил до Олимпиады педофила из Нидерландов

CNN: Изнасиловавший 12-летнюю девочку волейболист из Нидерландов поедет на ОИ

28 июня, 11:13
Стивен ван де Вельде. Обложка © wikipedia.org

Стивен ван де Вельде. Обложка © wikipedia.org

Голландский волейболист Стивен ван де Вельде, который был осуждён за изнасилование 12-летней девочки, поедет на Олимпиаду в Париж. МОК не видит препятствий для допуска спортсмена. Об этом сообщает CNN.

"Он был осуждён по английским законам и отбыл наказание. С момента его возвращения не было никаких причин сомневаться в нём", — объяснил глава Федерации волейбола Нидерландов Мишель Эверарт.

В 2014 году Стивен ван де Вельде находился в Великобритании, где познакомился со школьницей через соцсети. Он знал о возрасте девочки, но не посчитал это препятствием для своих планов. Волейболист напоил свою жертву во время встречи и изнасиловал. В 2016-м суд Британии отправил его на четыре года в тюрьму.

Однако мужчина отсидел только четверть срока и был отпущен "за примерное поведение" после экстрадиции на родину. Волейболист тут же вернулся к спортивным занятиям и не скрывал, что намерен попасть на Олимпиаду. По его словам, суд отнёсся слишком строго к его преступлению. Более того, голландец намекнул, что у него есть своё мнение по поводу интимных отношений.

"Понимаю, что хоть я и не лучший человек на свете, но точно не какое-то чудовище-педофил. Это слишком сурово. Каждый имеет право на своё мнение, но будет справедливо услышать и мою точку зрения на ситуацию", пояснил он.

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Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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