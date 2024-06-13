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13 июня, 17:51

МОК пересмотрел результаты Олимпиады 1900 года

МОК изменил итоги велогонки на 25 километров на треке на Олимпиаде-1900 в Париже

Международный олимпийский комитет изменил итоги велогонки на 25 километров на треке на Олимпиаде 1900 года в Париже. Об этом в четверг, 13 июня, заявил официальный представитель МОК Марк Адамс.

Серебряную медаль на тех соревнованиях завоевал гражданин Британии Луи Гильдебранд. Теперь же второе место будет присуждено Франции.

"Исследования привели к выводу, что, несмотря на тот факт, что Гильдебранд был гражданином Великобритании, он родился и вырос во Франции и выступал за французский клуб до и после Игр в Париже 1900 года. Основываясь на новой информации, исполком МОК решил применить ту же политику, что и в подобных ситуациях", — отметил Адамс.

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Ранее МОК решил пересмотреть итоги Олимпийских игр 2012 года, лишив российского тяжелоатлета Руслана Албегова бронзовой медали. Награда теперь присуждена южнокорейцу Чон Сан Гуну.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Никита Осипов
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