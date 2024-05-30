МОК лишил российского тяжелоатлета Руслана Албегова бронзовой медали с ОИ-2012
Руслан Албегов / Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / albegov_ruslan
Международный олимпийский комитет анонсировал вручение перераспределённых медалей с Игр прошлых лет. Одна из наград — бронза российского тяжелоатлета Руслана Албегова с ОИ-2012 в Лондоне — достанется южнокорейцу Чон Сан Гуну, сказано на сайте МОК.
Изменения уже внесены в личную карточку спортсмена. Рядом с отметкой об участии в Олимпиаде появилась надпись "дисквалифицирован". Также перераспределённые медали получат ещё девять участников ОИ-2000, 2008 и 2012 года. Церемония вручения состоится 9 августа у подножия Эйфелевой башни в Париже.
Напомним, что в 2017 году, спустя пять лет после завоевания Албеговым олимпийской награды, вокруг него разгорелся допинговый скандал. Призёра заподозрили в употреблении препаратов, запрещённых правилами Международной федерации тяжёлой атлетики. Схожая история недавно произошла и с легкоатлеткой Екатериной Гулиевой. МОК забрал у россиянки олимпийское серебро, сославшись на нарушение антидопинговых правил. Также спортсменку дисквалифицировали до 2026 года.