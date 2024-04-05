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5 апреля, 19:12

Легкоатлетку Поистогову лишили серебряной медали Олимпиады 2012 года

Российскую спортсменку Екатерину Поистогову (Завьялову) лишили серебряной медали Олимпийских игр 2012 года в беге на дистанции 800 метров. Как сообщила пресс-служба Всероссийской федерации лёгкой атлетики, решение было принято в связи с нарушениями бегуньи антидопинговых правил.

"Срок дисквалификации спортсменки — с 28 марта 2024 года по 27 марта 2026 года с зачётом двухлетнего срока дисквалификации, отбытого спортсменкой в соответствии с решением по делу Спортивного арбитражного суда (CAS). Все её результаты, достигнутые с 17 июля 2012 года по 20 октября 2014 года, аннулируются", — говорится в сообщении.

IPC отказался от обвинений в допинге в адрес российского паралимпийца Кузнецова
IPC отказался от обвинений в допинге в адрес российского паралимпийца Кузнецова

Ранее Life.ru сообщал, что из-за обвинений в употреблении допинга Спортивный арбитражный суд 29 января принял решение отстранить фигуристку Камилу Валиеву от соревнований и аннулировать её золотую медаль, завоёванную на Олимпийских играх в Пекине. 7 марта стало известно, что российский Минспорт исключил фигуристку из состава сборной РФ.

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ТАСС / AP / Petr David Josek

Александра Мышляева
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