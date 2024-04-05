Легкоатлетку Поистогову лишили серебряной медали Олимпиады 2012 года

Российскую спортсменку Екатерину Поистогову (Завьялову) лишили серебряной медали Олимпийских игр 2012 года в беге на дистанции 800 метров. Как сообщила пресс-служба Всероссийской федерации лёгкой атлетики, решение было принято в связи с нарушениями бегуньи антидопинговых правил.

"Срок дисквалификации спортсменки — с 28 марта 2024 года по 27 марта 2026 года с зачётом двухлетнего срока дисквалификации, отбытого спортсменкой в соответствии с решением по делу Спортивного арбитражного суда (CAS). Все её результаты, достигнутые с 17 июля 2012 года по 20 октября 2014 года, аннулируются", — говорится в сообщении.