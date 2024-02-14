IPC отказался от обвинений в допинге в адрес российского паралимпийца Кузнецова

С двукратного серебряного призера Паралимпийских игр метателя копья Алексея Кузнецова сняли обвинения в нарушении антидопинговых правил. Об этом решении Международного паралимпийского комитета (IPC) в интервью ТАСС сообщил глава Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

По словам собеседника информагентства, недавно российская спортивная организация получила соответствующий документ. В нём утверждается, что в отношении Кузнецова были сняты обвинения в приёме допинга.

"Эти обвинения были выдвинуты на основании базы данных московской лаборатории (LIMS). WADA и РУСАДА могут подать апелляцию против этого решения в CAS", — рассказал спортивный чиновник.