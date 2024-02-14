IPC отказался от обвинений в допинге в адрес российского паралимпийца Кузнецова
Двукратный серебряный призер Паралимпийских игр по лёгкой атлетике Алексей Кузнецов. Обложка © YouTube / Телеканал Искра
С двукратного серебряного призера Паралимпийских игр метателя копья Алексея Кузнецова сняли обвинения в нарушении антидопинговых правил. Об этом решении Международного паралимпийского комитета (IPC) в интервью ТАСС сообщил глава Паралимпийского комитета России Павел Рожков.
По словам собеседника информагентства, недавно российская спортивная организация получила соответствующий документ. В нём утверждается, что в отношении Кузнецова были сняты обвинения в приёме допинга.
"Эти обвинения были выдвинуты на основании базы данных московской лаборатории (LIMS). WADA и РУСАДА могут подать апелляцию против этого решения в CAS", — рассказал спортивный чиновник.
Напомним, что Алексей Кузнецов выиграл серебряные медали на Паралимпиадах 2021 года в Токио и 2012 года в Лондоне. Обе награды завоеваны в метании копья.
Ранее Life.ru писал, что 29 января CAS лишил 17-летнюю фигуристку Камилу Валиеву олимпийского золота и на четыре года отстранил от соревнований из-за положительной допинг-пробы, которую она сдала на чемпионате России в декабре 2021 года. Причём первое место в командном турнире на Играх в Пекине отобрали и у всей российской сборной.