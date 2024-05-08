МОК не собирается вручать российским спортсменам перешедшие им медали Олимпиады
Илья Штокалов, которому после выступления присудили бронзу на Играх в Рио-де-Жанейро, 2016 год. Обложка © ТАСС / Станислав Красильников
Международный олимпийский комитет (МОК) на данный момент не собирается вручать российским спортсменам медали, которые перешли им после пересмотра результатов прошлых Игр. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе МОК, указав, что этим всегда занимались национальные олимпийские комитеты.
"Когда Олимпийский комитет России не был отстранён, он не смог вернуть медали Международному олимпийскому комитету после того, как результаты 15 российских спортсменов или команд, показанные на Олимпиадах, были аннулированы. Поэтому МОК <...> на данный момент не имеет возможности перераспределить медали российским спортсменам", — сказал собеседник ТАСС.
Однако медали за прошлые Игры всё-таки вручат — во время Олимпиады в Париже. Для этого выбрали специально организованный Парк чемпионов, который будет располагаться неподалёку от Эйфелевой башни.
Напомним об одном из таких случаев. В 2016 году российский гребец Илья Штокалов на Играх в Рио-де-Жанейро уступил бронзу молдаванину Сергею Тарновскому. Однако позднее его дисквалифицировали за допинг, медаль перешла нашему соотечественнику. Несмотря на это, в марте 2024 года Штокалов признался СМИ, что до сих пор не получил заслуженную награду.