Винер призвала российских спортсменов отказаться от участия в Олимпийских играх в Париже

Спортсменам из России не стоит ехать на Олимпиаду в Париж и участвовать в состязаниях под нейтральным флагом, так как их медали не попадут в командный зачёт. Об этом рассказала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной страны Ирина Винер.

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер. Видео © Rutube / Телеканал 360 и Михаил Онуфриенко

Глава спортивной федерации уже давно призывает не ездить на Олимпийские игры без российской символики. По словам Винер, её ученицы сами отказались от поездки в Париж в этом году, так как не согласны с требованиями Международного олимпийского комитета (МОК).

"Наши дети привыкли выступать со зрителями. Они видят на трибунах огромное количество российских флагов. Они слышат, как за них болеют, они слышат всё время: "Россия, Россия!" И это на протяжении многих лет. Мы выиграли 51 олимпийскую медаль. Это всё сопровождалось флагом и гимном", — подчеркнула Винер в интервью для проекта "Жеребцова и точка" на 360.ru.