Винер призвала российских спортсменов отказаться от участия в Олимпийских играх в Париже
Винер: Российские спортсмены привыкли выступать с флагом и гимном на Олимпиаде
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев
Спортсменам из России не стоит ехать на Олимпиаду в Париж и участвовать в состязаниях под нейтральным флагом, так как их медали не попадут в командный зачёт. Об этом рассказала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной страны Ирина Винер.
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер. Видео © Rutube / Телеканал 360 и Михаил Онуфриенко
Глава спортивной федерации уже давно призывает не ездить на Олимпийские игры без российской символики. По словам Винер, её ученицы сами отказались от поездки в Париж в этом году, так как не согласны с требованиями Международного олимпийского комитета (МОК).
"Наши дети привыкли выступать со зрителями. Они видят на трибунах огромное количество российских флагов. Они слышат, как за них болеют, они слышат всё время: "Россия, Россия!" И это на протяжении многих лет. Мы выиграли 51 олимпийскую медаль. Это всё сопровождалось флагом и гимном", — подчеркнула Винер в интервью для проекта "Жеребцова и точка" на 360.ru.
Винер добавила, что у каждого спортсмена своё мнение, многие считают возможным выступать на соревнованиях не под своим флагом. Тренер российской сборной по художественной гимнастике пояснила, что в таком случае спортсмены не попадут в список медалистов, если выиграют соревнования. Винер назвала таких участников Олимпиады "мёртвыми душами".
Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. МОК ждёт всего около 40 спортсменов из России. К слову, они не смогут участвовать в командных видах спорта. Приносить с собой российскую атрибутику запретили даже зрителям. МОК также не разрешил атлетам из РФ и Белоруссии участвовать в церемонии открытия Игр и придумал для нейтральных спортсменов отдельные флаг и гимн. Российские гребцы отказались ехать на Олимпиаду на таких унизительных условиях, такое же решение приняли и лучники. Между тем МОК сообщил о ещё одном запрете, который коснётся работников СМИ.