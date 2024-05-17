МОК запретил флаг России и символ Z на Олимпиаде даже журналистам
Международный олимпийский комитет (МОК) запретил использовать символику России на Олимпийских играх в Париже даже журналистам. Под ограничение подпали также знаки СВО.
"К сотрудникам медиа предъявляются такие же требования, как и к нейтральным спортсменам", — рассказали ТАСС в МОК.
Согласно решению комитета, на Играх запрещено исполнение гимна и демонстрация флага не только России, но и Белоруссии. Не допускается также использование символа спецоперации — литеры Z, а также любой военной символики и даже георгиевской ленты.
Напомним, Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа. МОК ждёт всего около 40 российских спортсменов. Они не смогут участвовать в командных видах спорта. Приносить с собой российскую атрибутику запретили даже зрителям. МОК не разрешил атлетам из РФ и Белоруссии участвовать в церемонии открытия Игр и придумал для нейтральных спортсменов отдельные флаг и гимн. Российские гребцы отказались ехать на Олимпиаду на таких унизительных условиях, такое же решение приняли и лучники.
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