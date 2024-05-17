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17 мая, 06:34

МОК запретил флаг России и символ Z на Олимпиаде даже журналистам

Международный олимпийский комитет (МОК) запретил использовать символику России на Олимпийских играх в Париже даже журналистам. Под ограничение подпали также знаки СВО.

"К сотрудникам медиа предъявляются такие же требования, как и к нейтральным спортсменам", — рассказали ТАСС в МОК.

Согласно решению комитета, на Играх запрещено исполнение гимна и демонстрация флага не только России, но и Белоруссии. Не допускается также использование символа спецоперации литеры Z, а также любой военной символики и даже георгиевской ленты.

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Напомним, Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа. МОК ждёт всего около 40 российских спортсменов. Они не смогут участвовать в командных видах спорта. Приносить с собой российскую атрибутику запретили даже зрителям. МОК не разрешил атлетам из РФ и Белоруссии участвовать в церемонии открытия Игр и придумал для нейтральных спортсменов отдельные флаг и гимн. Российские гребцы отказались ехать на Олимпиаду на таких унизительных условиях, такое же решение приняли и лучники.

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Shutterstock / FOTODOM

Андрей Бражников
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