МОК запретил флаг России и символ Z на Олимпиаде даже журналистам

Международный олимпийский комитет (МОК) запретил использовать символику России на Олимпийских играх в Париже даже журналистам. Под ограничение подпали также знаки СВО.

"К сотрудникам медиа предъявляются такие же требования, как и к нейтральным спортсменам", — рассказали ТАСС в МОК.