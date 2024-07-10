Песков: Приглашённые на Олимпиаду спортсмены из РФ сами решают, ехать им или нет

Российские спортсмены, которые были приглашены для участия в Олимпийских играх в Париже, должны сами решать, ехать туда или нет. Такую позицию по данному вопросу высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Вместе с тем представитель Кремля призвал уважать те или иные решения и договорённости, которые есть у спортивных федераций.

"Это решение каждого спортсмена, спортсмен принимает самостоятельно такие решения. Что касается тех, кто имел возможность и не поехал, в каждой федерации есть свои обстоятельства, свои договорённости, свои коллективные мнения, свои коллективные решения. К этому нужно относиться с уважением", — указал он на брифинге в ходе общения с прессой.