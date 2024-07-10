Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 июля, 09:19

Песков: Приглашённые на Олимпиаду спортсмены из РФ сами решают, ехать им или нет

Российские спортсмены, которые были приглашены для участия в Олимпийских играх в Париже, должны сами решать, ехать туда или нет. Такую позицию по данному вопросу высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Вместе с тем представитель Кремля призвал уважать те или иные решения и договорённости, которые есть у спортивных федераций.

"Это решение каждого спортсмена, спортсмен принимает самостоятельно такие решения. Что касается тех, кто имел возможность и не поехал, в каждой федерации есть свои обстоятельства, свои договорённости, свои коллективные мнения, свои коллективные решения. К этому нужно относиться с уважением", — указал он на брифинге в ходе общения с прессой.

Российская теннисистка Потапова отказалась выступать на Олимпиаде в Париже
Российская теннисистка Потапова отказалась выступать на Олимпиаде в Париже

Как уже писал Life.ru, Международный олимпийский комитет продолжает массово приглашать российских спортсменов во Францию для участия в Играх. Так, накануне МОК допустил российскую теннисистку Елену Веснину. А вот борцы отказались от участия в Олимпиаде. Как уточнили в ФСБР, исполнительный комитет федерации, тренеры и спортсмены приняли такое решение после расширенного совещания. Однако накануне стало известно, что Шамиль Мамедов всё же согласился участвовать в Играх. Также 3 июля сообщалось, что дзюдоист Махмадбеков согласился ехать на Олимпиаду, однако в тот же день новость опровергли в Федерации дзюдо России.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / flashpict

Александр Юнашев
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Олимпиада
  • Спорт
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров