Песков: Приглашённые на Олимпиаду спортсмены из РФ сами решают, ехать им или нет
Российские спортсмены, которые были приглашены для участия в Олимпийских играх в Париже, должны сами решать, ехать туда или нет. Такую позицию по данному вопросу высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Вместе с тем представитель Кремля призвал уважать те или иные решения и договорённости, которые есть у спортивных федераций.
"Это решение каждого спортсмена, спортсмен принимает самостоятельно такие решения. Что касается тех, кто имел возможность и не поехал, в каждой федерации есть свои обстоятельства, свои договорённости, свои коллективные мнения, свои коллективные решения. К этому нужно относиться с уважением", — указал он на брифинге в ходе общения с прессой.
Как уже писал Life.ru, Международный олимпийский комитет продолжает массово приглашать российских спортсменов во Францию для участия в Играх. Так, накануне МОК допустил российскую теннисистку Елену Веснину. А вот борцы отказались от участия в Олимпиаде. Как уточнили в ФСБР, исполнительный комитет федерации, тренеры и спортсмены приняли такое решение после расширенного совещания. Однако накануне стало известно, что Шамиль Мамедов всё же согласился участвовать в Играх. Также 3 июля сообщалось, что дзюдоист Махмадбеков согласился ехать на Олимпиаду, однако в тот же день новость опровергли в Федерации дзюдо России.
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