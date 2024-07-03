Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 июля, 16:29

Российская теннисистка Потапова отказалась выступать на Олимпиаде в Париже

Российская теннисистка Анастасия Потапова отказалась от предложения Международного олимпийского комитета (МОК) и решила не выступать на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте МОК.

"Допущенные и приглашённые спортсмены с российским паспортом: Анастасия ПОТАПОВА (Ж) — Приглашение отклонено", — говорится в тексте.

Вместе с тем сообщается, что МОК направил приглашение российскому пловцу Евгению Сомову.

Впервые в истории Олимпиаду будет комментировать нейросеть
Впервые в истории Олимпиаду будет комментировать нейросеть

Напомним, в середине июля МОК опубликовал имена первых 14 допущенных до Олимпиады россиян. Позже стало известно, что теннисисты Рублёв, Хачанов и Самсонова не поедут на Игры. Велогонщицы Дронова и Иванченко подтвердили участие в ОИ, а Власов отказался. При этом пловчиха Ефимова не прошла отбор. Также МОК допустил теннисистов Медведева, Андрееву, Котова и Калинскую. Последняя, кстати, решила не ехать. А недавно и Федерация дзюдо России отказалась отправлять спортсменов на Игры в Париже.

Обложка ©

ТАСС / Thibault Camus

Николь Вербер
  • Новости
  • Олимпиада
  • Теннис
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров