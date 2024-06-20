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20 июня, 09:58

Велогонщицы Дронова и Иванченко подтвердили участие в ОИ, Власов отказался

Тамара Дронова и Алёна Иванченко. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов, Zuma

Тамара Дронова и Алёна Иванченко. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов, Zuma

Российские велогонщицы Тамара Дронова и Алёна Иванченко подтвердили желание участвовать в предстоящих Олимпийских играх, которые состоятся в Париже с 26 июля по 11 августа. Об этом сообщил президент Федерации велосипедного спорта РФ Вячеслав Екимов.

"Тамара Дронова и Алёна Иванченко подтвердили своё участие в Играх", — приводит ТАСС его слова.

Екимов отметил, что один из самых титулованных российских велогонщиков Александр Власов получил допуск на Олимпиаду, однако отказался от участия в соревнованиях. По его словам, спортсмену не подходит профиль парижской трассы. Кроме того, у Власова очень большая загруженность в своей команде.

Ранее Life.ru сообщал, что Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал имена первых 14 допущенных до Олимпиады россиян. Среди них было три велогонщика, включая Дронову, Иванченко и Власова.

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Наталья Исакова
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