Велогонщицы Дронова и Иванченко подтвердили участие в ОИ, Власов отказался
Тамара Дронова и Алёна Иванченко. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов, Zuma
Российские велогонщицы Тамара Дронова и Алёна Иванченко подтвердили желание участвовать в предстоящих Олимпийских играх, которые состоятся в Париже с 26 июля по 11 августа. Об этом сообщил президент Федерации велосипедного спорта РФ Вячеслав Екимов.
"Тамара Дронова и Алёна Иванченко подтвердили своё участие в Играх", — приводит ТАСС его слова.
Екимов отметил, что один из самых титулованных российских велогонщиков Александр Власов получил допуск на Олимпиаду, однако отказался от участия в соревнованиях. По его словам, спортсмену не подходит профиль парижской трассы. Кроме того, у Власова очень большая загруженность в своей команде.
Ранее Life.ru сообщал, что Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал имена первых 14 допущенных до Олимпиады россиян. Среди них было три велогонщика, включая Дронову, Иванченко и Власова.